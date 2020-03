Coronavirus, Di Maio: "Nuovi voli dalla Spagna per gli italiani all'estero"

Coronavirus, Di Maio sugli italiani all'estero: "Nuovi voli dalla Spagna per Roma"

"Siamo di fronte a una situazione senza precedenti: sono 5 milioni di persone con passaporto italiano, di cui una parte vuole rientrare in Italia da tutti i Paesi del mondo, anche dove alcuni hanno sottovalutato il coronavirus". A dirlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando al programma "L'aria che tira" su La7, ricordando che chi torna dall'estero in Italia "deve stare in quarantena e chi non la rispetta è passibile di denuncia penale e carcere". Nelle prossime ore nuovi voli dalla Spagna per riportare nel Paese gli italiani rimasti all'estero: "Fino alla fine di questa settimana ci saranno da Madrid e Malaga per Roma - prosegue il ministro -. E se ne serviranno altri ne istituiremo.. Ci abbiamo lavorato perché ovviamente stiamo parlando di voli Alitalia che partono da Roma vuoti, vanno lì e prendono ovviamente, con acquisto del biglietto, i cittadini italiani e li riportano qui".

Dalle Canarie a Bucarest

"Come è già valso già per la Canarie - ricorda Di Maio - dove c'erano diversi turisti italiani e c'è andata la compagnia aerea Neos che sta facendo voli quasi ogni giorno per farli rientrare. Non lasceremo nessuno da solo. L'unico problema sono i tempi: stiamo facendo tutto il più velocemente possibile. Poi c'è anche chi è andato in vacanza il 10 marzo e pretende che io lo vada a prendere con un volo di Stato. Ci vuole responsabilità". In Francia e Germania "i voli sono operativi", mentre in Gran Bretagna "dovrebbero aumentare da tre quattro voli al giorno. Lì abbiamo 700mila italiani e ne vogliono rientrare qualche migliaio. Abbiamo anche degli studenti in Romania, con Alitalia abbiamo istituito un volo da Bucarest e ora stiamo lavorando per un secondo e terzo volo".