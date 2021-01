Di Maio, il caso Regeni è lì a dimostrare la sua ipocrisia sull'Arabia

Il povero Giulio Regeni si rivolta nella tomba. A metà giornata, dopo che ieri il leader di Italia Viva Matteo Renzi (altro politico di professione che sguazza nell'indecente spettacolo capitolino di queste ore) ha assestato un colpo quasi ferale al Conte-ter, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio annuncia pomposamente su Facebook e a noi giornalisti attraverso i suoi canali con cui comunica con la stampa di aver “fermato la vendita di armi a Emirati e Arabia”. “La nostra azione di governo - argomenta il sempre impeccabile e incravattato inquilino della Farnesina - è ispirata da valori e principi imprescindibili. Lo stiamo facendo anche in queste ore, lavorando con serietà e impegno”.





“Oggi vi annuncio - continua di Maio - che il Governo ha revocato le autorizzazioni in corso per l’esportazione di missili e bombe d’aereo verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Un atto che ritenevamo doveroso, un chiaro messaggio di pace che arriva dal nostro Paese”. E poi conclude, facendo scattare la risata generale: “Il rispetto dei diritti umani è un impegno per noi inderogabile. Continuiamo a lavorare seguendo la strada maestra”.

Un po’ curioso che il maldestro annuncio dell’ex capo politico del M5S arrivi dopo l'altrettanto vendicativo sgambetto di Renzi e dopo che il Frankie Underwood di Rignano sull'Arno sia stato inondato da una vagonata di letame social e media per le sue interviste in ginocchio, remunerate a botte di 80 mila euro annui, al democratico principe ereditario saudita Mohammad bin Salman (MBS). Per la sospetta tempistica, la mossa di Di Maio sembra strumentale a cavalcare l’indignazione generale e a sferrare un attacco politico, per delegittimare ulteriormente, mantenendo i riflettori puntati, il Matteo d'Arabia l’appestato. Il solito uso italico della politica estera per fini interni, uso che scatena molta ilarità all'estero.

Foto Instagram Luigi Di Maio



Oltretutto, non più tardi di due settimane fa, il numero uno della Farnesina si è fatto fotografare proprio con il rampollo MBS a Riyad, mentre discuteva affabilmente seduto sul tappeto. In segno di rispetto per le usanze e i costumi locali (chissà se ha colto anche l’occasione per dire al principe dal sangue blu che non gli avrebbe più venduto le armi).

Infine, tutta questa solerzia nel suo “impegno” del far “rispettare i diritti umani” perché non è scattata anche quando si trattava di vendere solo sei mesi fa le fregate Fremm (sempre di armi da guerra) a quei vertici militari egiziani che ci hanno ucciso Regeni? Quegli stessi vertici militari egiziani che poi ci hanno preso per i fondelli, cercando di depistare anche le indagini. Perché anche lì non è scattato lo stop e l'immancabile annuncio social urbi et orbi? Oltretutto, il caso Regeni sarebbe di diretta competenza del sempre impeccabile e incravattato ministro degli Esteri, che sull’uccisione del povero ricercatore di Fiumicello è stato, per usare un eufemismo, latitante.

@andreadeugeni