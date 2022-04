Élections françaises sondages à la sortie des urnes: résultats sensationnels

Élections françaises sondages non officiels à la sortie des urnes





Petite victoire, toute petite, aujourd'hui au premier tour d'Emmanuel Macron sur Marine La Pen (mais le dépassement n'est pas à exclure à l'issue du scutinio) et jeux très ouverts au second tour dans quinze jours, le 24 avril, avec le possible, sensationnel, triomphe de Marine Le Pen.

Alors que les Français votent pour le premier tour de l'élection présidentielle, qui pourrait changer la face de toute l'Union européenne avec des répercussions également sur la politique italienne, des informations sont envoyées directement de Paris à Affaritaliani.it sur le résultat des élections et dans l'attente de la sondages de sortie.

Pour le moment le président sortant et leader En Marche serait encore légèrement en tête, selon les rumeurs venant de ceux qui s'occupent des sondages et des prévisions électorales, mais la partie est encore ouverte. Pas seulement ça, le vrai défi, le second tour dans deux semaines, voit une situation en parfaite égalité, 50 contre 50 entre Macron et le numéro un du Rassemblement National.