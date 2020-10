Elezioni Cipro Nord, vince Tatar: Erdogan si allarga ancora nel Mediterraneo

Ersin Tatar, primo ministro di Cipro del Nord, ha vinto le elezioni presidenziali con il 51,74 %. Come riporta Agenzia Nova, Tatar ha battuto il presidente uscente, Mustafa Akinci, che ha preso il 48,26%. La candidatura del primo ministro è stata sostenuta apertamente dal capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan, unico a riconoscere le elezioni a Cipro del Nord. Tatar ha ringraziato gli elettori per la loro “libera volontà" e ha ringraziato il sostegno della "madrepatria Turchia" oltre che il presidente Erdogan per tutto l'aiuto fornito al nord durante le difficoltà incontrate a causa della pandemia di coronavirus, soprattutto quelle economiche. "Siamo la voce dei turco-ciprioti, siamo combattenti, stiamo combattendo per esistere all'interno della repubblica turca di Cipro del nord, quindi i nostri vicini nel Sud e la comunità internazionale dovrebbero rispettare la nostra lotta per vivere in libertà all'interno della repubblica turca di Cipro del nord", ha dichiarato il neopresidente.

Sempre come riferisce Agenzia Nova, Tatar ha anche annunciato che il Nord amplierà le sue relazioni economiche con la Turchia e proteggerà i suoi diritti nel Mediterraneo orientale. Il presidente eletto, inoltre, ha teso un ramo di "pace e amicizia" ai greco-ciprioti. "Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati e porre fine alla questione di Cipro sulla base dei fatti", ha detto Tatar. Risolvere il problema di Cipro, ha affermato, "costituirebbe un esempio per la nostra regione, per il mondo" e andrebbe a vantaggio di entrambe le parti e dello "Stato" turco-cipriota, oltre a "migliorare le relazioni tra i tacchini e la Grecia". "Se i nostri amici greco-ciprioti leggono correttamente gli equilibri strategici, economici e sociali della nostra regione, considerando il futuro, credo che non sarà difficile per noi sederci al tavolo e raggiungere un accordo", ha detto Tatar. "Se non lo faranno e mantengono il loro atteggiamento intransigente, dovrebbero capire che non rinunceremo ai nostri diritti", ha concluso.