Elezioni in Turchia, nei parziali la Destra si riprende: Erdogan vola al 54%

Voto in Turchia, dati ancora contrastanti. Scrutinato l'87% delle schede

Il presidente turco uscente Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio con il 52.8% dei voti sullo sfidante di opposizione Kemal Kilicdaroglu al 47.2%: è questo il dato che ha diramato l'agenzia statale Anadolu quando lo spoglio delle schede è all'87%. Hanno votato l'85% degli aventi diritto di voto in Turchia. Contemporaneamente, secondo quanto reso noto dall'agenzia Anka Kilicdaroglu sarebbe in testa con il 50,1% dei voti ed Erdogan a tallonarla con il 49.9%