Erdogan 'ringrazia' il coronavrus. Come cambia la Turchia con la pandemia

All' inizio di questo mese, in un discorso nazionale, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l'avvio di un "piano di normalizzazione" per allentare gradualmente le restrizioni che hanno fermato gran parte della Turchia a causa della pandemia di coronavirus. Dopo essersi diffusi rapidamente tra marzo e aprile, i tassi di infezione e mortalità sono recentemente diminuiti in Turchia, che attualmente ha circa 160.000 casi confermati di COVID-19, inclusi circa 4.400 decessi. Erdogan ha chiaramente rivendicato sul successo del suo governo nell'affrontare la crisi della salute pubblica, ma ha avvertito che saranno necessarie "misure molto più severe" se i casi torneranno ad aumentare. I media pro-governo insistono sul fatto che la lotta della Turchia contro il coronavirus è un modello da seguire per altri paesi e che il paese è pronto a emergere dalla crisi come leader globale, condividendo le sue competenze con altre nazioni e fornendo forniture mediche e altro sostegno a alcuni dei paesi più colpiti. Ma mentre la Turchia torna lentamente alla normalità, si trova di fronte a una terribile situazione economica. Anche prima dell'epidemia di coronavirus, il paese stava vivendo una grave recessione. La sua valuta, la lira, è crollata contro il dollaro di ben il 20 percento da gennaio, e la maggior parte degli economisti prevede che il PIL si ridurrà del 2-5 percento quest'anno. Il Fondo monetario internazionale ha previsto che la disoccupazione salirà al 17 percento.

Con le prospettive economiche così difficili, Erdogan e il suo partito al governo, AKP, potrebbero apparire politicamente in pericolo e incapaci di sopravvivere alle conseguenze di COVID-19. Eppure molto probabilmente supereranno anche questo scoglio. Anzi secondo alcuni osservatori la crisi del coronavirus potrebbe aver rafforzato il potere di Erdogan.

Mentre il suo gradimento è sceso durante le prime fasi della crisi, l'ultimo sondaggio dell'agenzia di ricerca Metropoll, con sede ad Ankara mostra che il rating di approvazione di Erdogan è aumentato di quasi 15 punti percentuali nel corso di un mese, dal 41,1% di febbraio al 55,8% di marzo. Uno dei problemi che attanagliano la politica turca è anche la mancanza di coesione ed unità da parte dei principali partiti di opposizione. Il principale partito popolare repubblicano dell'opposizione, il CHP, malgrado il successo nelle elezioni locali dell'anno scorso, vincendo i sindaci delle tre maggiori città: Istanbul, Ankara e Izmir. rimane diviso al suo interno e si dimostra e perciò assai debole nle contrastare il leader turco che e si è dimostrato disposto a mettere a sua disposizione tutte le risorse dello stato per rimanere al potere, anche reprimendo l'indipendenza di giornalisti e attivisti.

La stella nascente del CHP, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, è popolare, ma ha avuto difficoltà a sfidare il governo durante la pandemia di coronavirus. I tentativi di Imamoglu di organizzare gli sforzi di assistenza locale e raccogliere fondi per sostenere le persone colpite da COVID-19 sono stati ostacolati da Ankara, che ha insistito nel centralizzare la risposta, orientando le persone verso le proprie iniziative e ha richiesto che le campagne di raccolta fondi a Istanbul e altrove fossero supervisionato da un incaricato del governo.

Il CHP soffre anche di divisioni interne che dovrà risolvere se vuole rappresentare una vera sfida per Erdogan. Il partito ha diverse figure di spicco, ognuna con grandi ambizioni politiche. Si dice che Imamoglu stia preparando una corsa per le presidenziali nel 2023. L'ex candidato alla presidenza della CHP Muharrem Ince ha vinto quasi il 31 percento del voto popolare nelle ultime elezioni presidenziali, nel 2018, e potrebbe partecipare anche lui alla corsa presidenziale, dividendo perciò il campo della opposizione ad Erdogan. Nel frattempo, il capo ufficiale del partito, Kemal Kilicdaroglu, vuole continuare a guidare il partito anche se non è candidato alla presidenza, il che potrebbe distogliere l'attenzione dall'eventuale candidato del partito. Oltre a garantire l'uniformità, il CHP deve anche salvaguardare la sua alleanza con il partito Iyi di centrodestra e nazionalista, facendo appello anche ai sostenitori scontenti dell'AKP.

In effetti, l'unico modo in cui Erdogan e il suo partito potrebbero essere sconfitti, secondo i principali analisti politici del paese, è se il CHP riuscirà a conquistare i cuori e le menti della tradizionale base conservatrice dell'AKP. Ma su questo aspetto ci sono altri contendenti che mirano allo stesso obiettivo. Lo scorso marzo, Ali Babacan, ex ministro dell'economia turco, che in passato fu un importante alleato di Erdogan e aiutò a fondare l'AKP, ha istituito un nuovo partito politico, il Partito Democratico e del Progresso, DEVA, che significa "rimedio" in turco. Babacan è popolare tra i ranghi dell'AKP e ha ricoperto cariche ministeriali durante il periodo di massimo splendore del suo dominio, compreso come ministro dell'economia tra il 2002 e il 2007, quando la Turchia ha registrato livelli di crescita economica senza precedenti. Di conseguenza, alcuni analisti hanno notato che Babacan potrebbe rappresentare una seria sfida per Erdogan attraendo gli elettori e i principali sostenitori di Erdogan nei quartieri conservatori delle principali città turche e nelle aree rurali.

Tuttavia, i tempi del lancio del nuovo partito di Babacan si sono rivelati catastrofici. È arrivato proprio mentre l'attenzione interna si stava rivolgendo alla diffusione allarmante di COVID-19. Come in qualsiasi altra parte del mondo, i turchi sono stati assorbiti dalle notizie sul nuovo nemico invisibile. Ma durante la pandemia, Babacan è stato in gran parte silenzioso, con una piattaforma poco o niente tangibile per fare qualcosa rigurado la pandemia e le eventuali contromisure da adottare in politica. E questo certamente non ha giocato a suo favore Babacan non è l'unico ex dei pesi massimi dell'AKP a fondare un nuovo partito per i dissidi con il leader turco. Ahmet Davutoglu, ex ministro degli Esteri e primo ministro, ha lanciato il Future Party lo scorso dicembre. Tuttavia, il politico diventato accademico manca di carisma e la figura si rivela spesso scialba e poco interessante, sopratutto se rapportata quella di Erdogan. La sua base di supporto, composta principalmente da intellettuali conservatori, è limitata. Sarebbe fortunato ad ottenere il 5 percento del voto popolare nelle prossime elezioni presidenziali e il suo partito sarebbe ancora più fortunato a superare la soglia elettorale del 10 percento della Turchia per entrare in parlamento. Semmai, potrebbe forse rubare i voti a Babacan e ad altre figure dell'opposizione piuttosto che a Erdogan, giocando quindi a suo favore, Ed è per questo che il leader turco non pare preoccupato da questi rivali e anzi secondo alcuni starebbe lavorando sottotraccia proprio per alimentare le divisioni interne ai partiti di opposizione.

E poi, almeno per ora, la pandemia offre a Erdogan e all'AKP una comoda scusa per “coprire” le responsabilità nella situazione disastrosa dell'economia. Le autorità turche poi hanno arrestato centinaia di persone durante la pandemia semplicemente per aver reso ciò che il governo definisce "post provocatori" sui social media. E le restrizioni agli incontri pubblici hanno impedito agli attivisti dell'opposizione di tenere proteste pubbliche. Inoltre le mire espansionistiche del leader turco, che sta approfittando del vuoto di potere lasciato dagli Stati Uniti in Medio oriente e dall'atavica mancanza di politica estera da parte della Ue, per rafforzarsi in patria come un leader che sta rendendo il paese molto più influente nello scacchiere geopolitico internazionale. In un recente discorso nel febbraio scorso Edogan ha detto che "Entro mezzo secolo, anche se molti di noi non ci saranno per testimoniarlo, la Turchia emergerà come una delle potenze più forti del mondo, navigando verso traguardi più grandi. Il nostro paese sarà incoronato da vittorie dall'Iraq alla Siria - dal Mediterraneo orientale ad altre regioni ". La fiducia di Ankara nel suo percorso si manifesta nella sua ricerca di autosufficienza negli appalti della difesa e nel suo desiderio di espandere la sua impronta militare nei conflitti regionali. Negli ultimi anni, la Turchia ha aumentato la sua capacità militare aprendo basi in Qatar e Somalia, dispiegando truppe in Libia, fornendo addestramento in Sudan e sostenendo gruppi di miliziani sunniti in Siria. Ha sviluppato capacità di difesa in progetti turchi di punta in varie fasi di sviluppo - come carri armati di fabbricazione turca, missili, fucili di precisione, fregate, sottomarini, veicoli corazzati e, naturalmente, droni. Tutto ciò sottolinea l'obiettivo della Turchia di ridurre la sua dipendenza dal mondo esterno (principalmente alleati della NATO) negli appalti della difesa.

Senza dubbio, la Turchia di Erdogan vuole il suo posto sotto il sole e perseguirà politiche autonome nei Balcani, in Africa e in Medio Oriente. L'idea che l'Occidente sia in declino rimane un tema importante della politica turca. La Nuova Turchia sarà sfidata da problemi di capacità e dall'evidente divario tra le sue ambizioni e la portata reale. Ma le solide basi ideologiche della Nuova Turchia e le esperienze storiche del paese suggeriscono che probabilmente il nuovo corso” imperialistico” del paese sopravviverà anche al periodo di Erdogan.

