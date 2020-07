Eurogruppo: ko Calvino, eletto l'irlandese Donhoe. Vince il blocco del nord

Clamoroso colpo di scena all'Eurogruppo: il nuovo presidente è Pascal Donohoe, ministro delle Finanze irlandese. Donohoe ha prevalso sulla spagnola Nadia Calvino che era sostenuta oltre che da Madrid anche dall'Italia, dalla Germania e dalla Francia, e sul lussemburghese Pierre Gramegna, con un voto a maggioranza. Il voto dei ministri delle Finanze è segreto ma il via libera al ministro irlandese significa che Donohoe ha ottenuto l'appoggio di almeno 10 paesi. Donohoe inizierà formalmente il 13 luglio un mandato di due anni e mezzo alla guida dell'Eurogruppo, succedendo al portoghese Mario Centeno.

Politico del Fine Gael, partito liberalconservatore aderente al partito popolare europeo, Donhoe era sostenuto dal blocco dei paesi del nord. La sua elezione, oltre a sconvolgere gli equilibri interni, cambia la prassi regolare che avrebbe voluto la casella distribuita a un socialista e non a un liberale visto che era chiamato a sostituire il socialista Centeno. A quanto risulta (ma non ci sono conferme), la prima votazione avrebbe dato 9 voti a Calvino e 5 voti ciascuno a Donohoe e a Pierre Gramegna, liberale lussemburghese. La seconda votazione si è giocata sui primi due dopo il ritiro di Gramegna. Presumibilmente su Donohoe si sono riversati i voti del fronte del Nord (i 'frugali' dell'Eurozona sono Olanda e Austria).

Donohoe: onorato di mia elezione a presidente Eurogruppo - "Sono profondamente onorato di essere stato eletto nuovo presidente dell'Eurogruppo. Sono impaziente di lavorare con tutti i miei colleghi negli anni a venire per assicurare una ripresa equa e inclusiva per tutti, mentre affrontiamo le sfide di fronte a noi con determinazione". Lo ha affermato sul suo account Twitter, in inglese, Paschal Donohoe, il ministro delle Finanze irlandese appena eletto presidente dell'Euroguppo.



IL RITRATTO: ecco chi è Pascal Donohoe - Paschal Donohoe è nato il 19 settembre 1974, ministro delle Finanze dal giugno 2017. È stato Teachta Dála (TD) per il collegio elettorale centrale di Dublino dal 2011. In precedenza è stato ministro delle spese pubbliche e delle riforme da maggio 2016 a giugno 2020, come ministro dei trasporti, del turismo e dello sport dal 2014 al 2016 e ministro degli affari europei dal 2013 al 2014.

Donohoe è originario di Blanchardstown. Ha studiato Politica ed Economia al Trinity College di Dublino. Dal 1997, ha lavorato con Procter & Gamble nel Regno Unito, prima di tornare in Irlanda. Nel 2004, Donohoe è stato eletto nel Consiglio comunale di Dublino e ha fatto parte di numerosi comitati prima della sua elezione a Seanad Éireann nel 2007 e delle sue eventuali elezioni a Dáil Éireann nel 2011.

Dopo un periodo iniziale nei backbench, Donohoe è stato nominato Ministro di Stato per gli affari europei, in seguito alle dimissioni di Lucinda Creighton nel luglio 2013. Un anno dopo è stato promosso a Gabinetto come Ministro dei trasporti, del turismo e dello sport.

A seguito della formazione di un governo di minoranza Gael fine nel maggio 2016, Donohoe è stato nominato Ministro delle spese pubbliche e delle riforme. Nel giugno 2017, dopo che Leo Varadkar è subentrato a Enda Kenny come Taoiseach, Varadkar ha nominato Donohoe Ministro delle Finanze. È stato nuovamente nominato Ministro delle Finanze da Micheál Martin in un governo di coalizione di Fianna Fáil, Fine Gael e Green Party.