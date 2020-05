Floyd: un morto e un agente pugnalato al collo, 1.400 arresti

Coprifuoco in oltre 25 citta' di 16 Stati americani. In una decina di queste, tra cui la capitale Washington DC, e' intervenuta la Guardia nazionale. E finora sono state arrestate circa 1.400 persone. E' la violenta rabbia che sta attraversando gli Stati Uniti come una valanga, innescata a Minneapolis lunedi' con l'uccisione di George Floyd, afroamericano padre di famiglia morto soffocato dal ginocchio dell'agente di polizia, Derek Chauvin, durante l'arresto. E proprio a Minneapolis la polizia e' intervenuta, per la prima volta, con cariche contro le centinaia di persone che avevano violato il coprifuoco.

Il bilancio piu' pesante si e' registrato pero' a Indianapolis, nell'Indiana, dove una persona e' stata uccise e altre tre sono rimaste ferite a colpi d'arma da fuoco. Si tratta della terza vittima dall'inizio della proteste. In tutto il Paese, da New York a Los Angeles, da Ferguson a Tampa, sono stati dati alle fiamme commissariati e mezzi della polizia. Sono stati saccheggiati negozi e distrutte vetrine. Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in strada chiedendo accuse piu' severe e altri arresti per la morte di Floyd. A Los Angeles, gli agenti hanno sparato proiettili di gomma e caricato i rivoltosi che hanno dato fuoco a un'auto della polizia. Scontri anche a Chicago e Philadelphia dove le forze dell'ordine non ha risparmiato su spray al peperoncino e granate stordenti.

A Jacksonville, in Florida, un agente di polizia e' stato "pugnalato o ferito al collo ed e' attualmente in ospedale". Lo ha reso noto lo sceriffo Mike Williams, riporta la Cnn. Nelle proteste altri agenti sono stati attaccati dai rivoltosi e colpiti con pietre e mattoni. Il sindaco di Jacksonville, Lenny Curry, ha spiegato che la protesta e' iniziata con 1.200 persone pacifiche e famiglie rispettose e dopo che se ne sono andate si e' trasformata in rivolte e violenze. Sono state arrestate diverse persone ma il numero esatto non e' stato ancora reso noto. "Non lo tollereremo nella nostra citta' ne' lasceremo che la nostra citta' bruci", ha dichiarato il primo cittadino.

Tim Walzs, governatore del Minnesota, ha dichiarato invece che sta mobilitando l'intera Guardia nazionale di 13 mila membri dello Stato per occuparsi dei rivoltosi che hanno saccheggiato negozi e dato alle fiamme alcuni locali a Minneapolis e a St. Paul. Tutte le principali autostrade che conducono a Minneapolis sono state chiuse per non fare entrare chi viene da fuori espressamente per alimentare la rivolta. A New York hanno fatto discutere le nuove violenze degli agenti, in particolare dopo la pubblicazione di un video che mostra un'auto della polizia andare contro i manifestanti. Immagini che il sindaco Bill de Blasio ha definito "sconvolgenti" ma senza accusare gli agenti che "in questi giorni hanno subito cose orribili".

Nonostante le reiterate minacce e accuse del presidente Donald Trump contro "anarchici e saccheggiatori", e' stata una notte di scontri e tafferugli anche davanti alla Casa Bianca, con vetrine distrutte e cassonetti incendiati. "Non permettero' a una folla arrabbiata di dominare, sono determinato a proteggere la democrazia e lo stato di diritto", aveva dichiarato Trump da Cape Canaveral che sono un diritto degli americani.

Nella sua telefonata ai familiari, secondo quanto raccontato dal fratello di Floyd, "non ha dato opportunita' di parlare, come se avesse fretta di chiudere la conversazione". Piu' morbido il suo sfidante alla Casa Bianca, il democratico Joe Biden, che ha comunque condannato le violenze. "Protestare contro tale brutalita' e' giusto e necessario, e' una risposta assolutamente americana ma bruciare le comunita' e distruggere inutilmente non lo e'", ha dichiarato.