Francia, forte esplosione nel centro di Bordeaux: feriti

Francia, esplosione nel centro di Bordeaux

Forte esplosione in un palazzo situato vicino al centro della città di Bordeaux, in Francia. Secondo quanto riporta il sito Bfmtv, lo scoppio è stato udito in quasi tutto il quartiere di rue Borie. Un giornalista di “Sud Ouest” presente sul posto al momento dell’esplosione, ha detto che le vetrine di diverse attività commerciali sono andate in frantumi. I vigili del fuoco accorsi sul posto, per garantire i primi soccorsi, hanno riferito che è di almeno tre feriti e due dispersi il bilancio dello scoppio. La natura di quanto successo è ancora tutta da chiarire.