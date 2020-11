Francia, pestato dalla polizia il produttore musicale Zecler. Agenti sospesi

Violenza cieca in Francia nei confronti del produttore musicale Michel Zecler. Tre poliziotti francesi lo hanno pestato e insultato nella sua sala di registrazione. “Ci ha aggrediti e ha tentato di sottrarci l’arma”, hanno scritto nel loro rapporto ma non sapevano di essere filmati, e nel video si vede Michel Zecler inerte e riempito di colpi e di insulti. Come scrive il Corriere della Sera, la questione del video è fondamentale perché nella nuova legge non ancora in vigore l’articolo 24 proibisce la diffusione di immagini della polizia in azione. Ora quell’articolo verrà probabilmente abolito, e resta il problema della frequenza di questi episodi: solo qualche sera fa dei migranti sono stati evacuati con la violenza da place de La République, anche il ministro dell’Interno ha parlato di “atti inaccettabili”. In difesa di Michel si schierano adesso anche star come i calciatori Mbappé e Griezmann.

Il presidente francese Emmanuel Macron è rimasto "molto scioccato" dal video del pestaggio da parte della polizia di un uomo di colore, il produttore musicale Michel, avvenuto sabato sera a Parigi. Lo hanno riferito fonti dell'Eliseo all'emittente 'Bfmtv'. Macron, che non si è espresso pubblicamente sulla vicenda, ha avuto un incontro di 15 minuti con il ministro dell'Interno Gérald Darmanin "per mettere i puntini sulle i", ha reso noto una fonte vicina al Capo dello Stato. Lo stesso ministro ha annunciato a 'France 2' che i quattro agenti di polizia coinvolti nel pestaggio sono stati sospesi e saranno licenziati "una volta che la giustizia avrà accertato i fatti".