Francia, verso il lockdown totale. Macron riunisce il Consiglio di Difesa

La prospettiva di un nuovo lockdown generale prende piede in Francia di fronte a una seconda ondata "brutale" di Covid-19 che potrebbe anche essere "più forte della prima". L'allarme, lanciato lunedì da Jean-Francois Delfraissy, l'esperto a capo del Consiglio scientifico del governo, è stato rilanciato oggi dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin: "Dobbiamo attenderci decisioni difficili".

Nell'Hexagone ci sono ormai 26mila casi Covid al giorno ma, secondo gli esperti, i contagi effettivi probabilmente non sono meno di 100 mila ogni 24 ore. Il presidente Emmanuel Macron presiede stamane a partire dalle 10:00 un consiglio di difesa e, a seguire, il premier Jean Castex riunirà le forze politiche e le organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali. Domani ci sarà un secondo consiglio di difesa, sempre dedicato all'epidemia. I due incontri mirano a discutere "l'inasprimento previsto nella gestione della crisi sanitaria" del Covid-19.

I contagi quotidiani sono ormai abitualmente sopra i 52 mila, e il loro numero reale potrebbe addirittura ruotare "intorno ai 100 mila al giorno", il capo-scientifico del governo. Il numero dei pazienti in terapia intensiva continua ad aumentare, superando i 2.500, cifre che riportano alla primavera. Delfraissy vede "due ipotesi" per cercare di frenare questa seconda ondata. La prima è "un coprifuoco più massiccio, sia nei suoi orari, sia nel suo ambito a livello nazionale, e che possa essere attuato anche nei fine settimana". Se ciò non bastasse, si potrebbe prendere in considerazione il lockdown.

La seconda ipotesi è "quella di andare direttamente verso il confinamento, meno duro di quello di marzo", che "consentirebbe probabilmente di mantenere le scuole aperte e un certo numero di attività economiche", con un maggiore ricorso allo smart working. Ieri la Francia ha registrato 258 decessi in 24 ore, la cifra più alta dallo scorso aprile.