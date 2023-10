Gaza, corridoio umanitario per evitare nuova strage utile solo al terrorismo

“Il Comitato Fermare la Guerra ODV, nel condannare categoricamente l’efferato attacco terroristico di Hamas, che ha rappresentato un nuovo salto di livello di sangue nella regione, chiede al Governo italiano di farsi promotore di un’inziativa diplomatica per istruire subito un corridoio umanitario in favore dei civili palestinesi assediati nella striscia di Gaza.

La risposta di Israele all’attacco sferrato da Hamas rischia di determinare un’ulteriore escalation distruttiva, perché l’assenza di vie di fuga per i civili, donne, malati e bambini non potrà non porre le premesse per una nuova strage di innocenti.

Peraltro Israele ha annunciato la sospensione della fornitura di elettricità, cibo e altri beni di prima necessità, mentre le riserve di acqua potabile in uso ai civili palestinesi erano insufficienti già prima che venissero sferrati gli attacchi.

A ciò si aggiunga il sovraffollamento degli ospedali e la mancanza di farmaci già condannato apertamente dal Capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk.

In un siffatto contesto di morte e distruzione riteniamo necessario che la comunità internazionale in adesione ai principi della Convezione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dell’ONU, nonché degli appelli del Vaticano, crei subito uno o più passaggi di sicurezza per consentire ai soggetti fragili dei civili palestinesi di mettersi in salvo e ricevere i mezzi di sopravvivenza e cura necessari ad evitare una nuova strage. Una Strage che servirebbe solo ad Hamas per aumentare la propria presa sul popolo palestinese e continuare l’escalation del terrore con esiti devastanti per tutto il Mediterraneo.” Iscriviti alla newsletter