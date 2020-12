Germania, auto contro pedoni a Treviri. Morti e feriti. Paura terrorismo

Un'auto, si tratterebbe di una Range Rover nera, ha investito diverse persone in una zona pedonale a Treviri, nel sud-ovest della Germania. La polizia ha riferito che ci sono "diversi feriti" e ha confermato la morte di due persone. Ha inoltre esortato a "evitare la zona" dove si trovano agenti e soccorritori. Nel frattempo il sindaco Wolfram Leibe parla di due morti e dieci feriti. A quanto riferisce un portavoce della polizia, la dinamica e le cause dell’episodio “ancora non sono chiare”

La persona che era alla guida dell’automobile è stata arrestata, come conferma la Polizia. Alla popolazione le autorità cittadine di Treviri hanno lanciato un appello alla cittadinanza di lasciare immediatamente l’area del centro cittadino. In una nota, si afferma che “a causa della particolare situazione operativa, evitate assolutamente il centro della città”.

Sul posto si trovano i soccorsi, le forze dei vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Le autorità chiedono oltre “di abbandonare evitare la zona colpita" anche di "seguire le indicazioni delle forze dell’ordine”. Inoltre, “se avete fatto osservazioni rilevanti, informate la polizia. Informeremo quando il pericolo sarà passato”.

A quanto riferisce il portale di notizie ‘Lokalo’, l’autista del Range Rover nero avrebbe percorso il centro cittadino ad oltre 70 chilometri orari, tra l’altro passando anche per una delle vie più affollate per lo shopping natalizio, la Simeonstrasse, che si trova vicino alla Porta Nigra.