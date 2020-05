Germania: entro maggio scuole e negozi aperti, e ripresa campionato di calcio

La Germania vuole riaprire le scuole e tutti i negozi a maggio

La Germania vuole autorizzare la riapertura di tutti i negozi e le scuole a partire da maggio: l'ipotesi è contenuta in un progetto di accordo che sarà discusso oggi, 6 maggio, tra il governo e i laender, che è filtrato anticipatamente sulla stampa. Le misure, si legge nella bozza dell'accordo, sono rese possibili perché, dopo l'inizio il 20 aprile delle prime fasi di de-lockdown, "il numero di nuove infezioni" da coronavirus "è rimasto basso" e fino ad oggi non si osserva "nessuna nuova ondata" di contagi.

Ripresa del campionato di calcio entro la fine del mese

La Germania intende consentire la ripresa del campionato di calcio, interrotto a causa della pandemia di coronavirus, entro maggio: l'ipotesi è contenuta nello stesso progetto di accordo che sarà discusso oggi tra il cancelliere Angela Merkel e i Laender. La ripresa delle partite della prima e seconda divisione, che punta a "limitare il danno economico", è considerata "accettabile" in una data di maggio che dovrebbe essere definita nell'incontro virtuale di oggi per definire gli ambiti e come avanzerà la riapertura della vita pubblica. I media tedeschi parlano di riapertura del campionato per il 21 maggio.