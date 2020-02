Germania, strage fra i bar dei turchi. Il killer mosso da motivi xenofobi

Serata di terrore ad Hanau, cittadina dell'Assia alle porte di Francoforte, dove nove persone sono state uccise in un attacco di matrice xenofoba contro due bar frequentati dalla comunità turca. Dopo ore di caccia all'uomo, il presunto killer è stato trovato morto nel suo appartamento; con lui è stato rivenuto anche il corpo di una donna, forse la madre. La Bild ha riferito che è stata trovata una lettera e un video in cui l'uomo, indicato come Tobias R., confessava le sue azioni, sostenendo tra l'altro la necessità ​di distruggere certi popoli la cui espulsione dalla Germania ormai non è piu' possibile. Sulla strage indaga la Procura antiterrorismo.



I primi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati ieri sera intorno alle 22 allo shisha bar Midnight, nel centro della città. Secondo testimoni, l'uomo è entrato e ha cominciato a sparare sulla gente che stava fumando il narghile'. Il killer si è poi spostato con un auto scura in una zona residenziale, nel quartiere di Kesselstadt, prendendo di mira l'Arena Bar & Cafe' a Kurt-Schumacher-Platzin e aprendo il fuoco. In tutto hanno perso la vita otto persone, mentre una nona vittima è stata dichiarata nella notte, morta in ospedale per le ferite riportate.



Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine, che dopo una serrata caccia all'uomo, nella notte hanno individuato l'appartamento del sospetto, nei pressi del luogo del secondo attacco. Dalle prime informazioni è un cittadino tedesco con regolare licenza di caccia; nella sua auto sono state ritrovate munizioni. Quando le forze speciali hanno fatto irruzione nell'appartamento, insieme al suo cadavere, hanno trovato anche il corpo di un'altra persona, forse la madre.



Profondo cordoglio è stato espresso dalla cancelliere tedesca, Angela Merkel, che su Twitter ha indirizzato i suoi "pensieri" alla "popolazione di Hanau" dove è stato "commesso questo terribile crimine"; il suo portavoce, Steffen Seibert. si è augurato che "i feriti si riprendano presto". La deputata Katja Leikert, rappresentante della città, ha parlato di uno "scenario orribile", mentre per il sindaco della città, Claus Kaminsky (Spd), è stata la "peggiore serata che si possa immaginare". Il primo cittadino ha annunciato che "a causa delle strade bloccate e delle indagini in corso" due scuole resteranno chiuse oggi.



La settimana scorsa, a Berlino un uomo era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e altre quattro persone erano rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta all'esterno di Tempodrom, un centro per eventi nella capitale tedesca, dove era appena terminato uno spettacolo comico turco, 'Guldur Guldur'.

GERMANIA: ECCO IL TESTO DEL VIDEO DEL KILLER, 'AMERICANI, 'SVEGLIATEVI E COMBATTETE'

Tobias R., il presunto autore della strage di Hanau, ha lasciato un video messaggio delirante, nel quale si rivolge agli "americani", esortandoli a "combattere" per fermare delle fantomatiche "società segrete" che controllano gli Usa. Ecco il testo del video: "Questo è il mio personale messaggio a tutti gli americani. Il vostro paese è sotto il controllo di società segrete invisibili. Utilizzano metodi sconosciuti e malevoli come il controllo delle menti e un moderno sistema di schiavitù. Se non credete a ciò che vi dico, fareste bene a svegliarvi in fretta", afferma l'uomo. "Nel vostro Paese - continua Tobia R. - esistono delle cosiddette basi segrete militari. In alcune celebrano il diavolo in persona. Abusano, torturano e uccidono i bambini. Una quantità incredibile di queste cose accadono ormai da molti anni. Svegliatevi. Questa è la realtà di quanto accade nel vostro Paese". "Spegnete i media mainstream, loro non sanno nulla -afferma ancora il presunto killer- Il primo passo è informarsi. Per credermi forse dovrete leggere o ascoltare queste cose di nuovo anche da altre fonti. Ma ora lo sapete. Il secondo passo è agire. Localizzate queste basi, raccogliete una massa di persone e assaltatele. E' il vostro dovere come cittadini americani mettere fine a questo incubo. Combattete ora", conclude il messaggio.