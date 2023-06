“Gli 007 russi uccideranno Prigozhin". Mosca esprime apprezzamento per Zuppi

Russia, Ushakov: "Apprezziamo la posizione equilibrata del Vaticano"

Il consigliere presidenziale russo per la politica estera Yuri Ushakov ha dichiarato di aver incontrato di nuovo oggi il cardinale Matteo Zuppi per fare il punto della sua visita a Mosca: lo riferisce l'agenzia Interfax. La Russia ha espresso un "alto apprezzamento" per la posizione "equilibrata e imparziale" del Vaticano illustrata da Zuppi sulla situazione in Ucraina ed è pronta a discutere ulteriori proposte se emergono. Il Vaticano, ha aggiunto Ushakov, ha mostrato la volontà di depoliticizzare la soluzione dei problemi umanitari legati al conflitto in Ucraina. "Sosteniamo questa intenzione del Papa", ha concluso il consigliere.

Kiev, Budanov: “l'Fsb russo ha l'ordine di uccidere Prigozhin”

L'Fsb russo è stato incaricato di liquidare il leader della Wagner, Yevgeny Prigozhin, dopo il fallito ammutinamento dello scorso fine settimana. Lo sostiene il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov in un'intervista a The War Zone, come riferisce Ukrinform. "Sappiamo che l'Fsb è stato incaricato di assassinare Prigozhin. Riusciranno a farlo? Vedremo con il tempo...", ha risposto Budanov.