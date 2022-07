Gli Usa in recessione “tecnica” dopo due trimestri in negativo

Usa, in recessione "tecnica" dopo sei mesi negativi

Ed ecco , come molti osservatori avevano previsto, gli Stati Uniti sono entrati in recessione "tecnica" dopo la contrazione dell’economia (-0,2%) per il secondo trimestre consecutivo. Nonostante ciò Casa Bianca ( forse anche in vista delle elezioni di medio termine) e molti economisti sono convinti sia necessaria una diagnosi più approfondita che tenga conto anche di altri fattori che invece sono di crescita. La teoria insegna che la recessione tecnica è automatica dopo due trimestri consecutivi con il segno meno. Dopo un rallentamento dello 0,4% nei primi tre mesi dell’anno (1,4% su base annua), il trend economico negativo si è ripetuto tra aprile e giugno 0,2%. Bisogna ricordare però che il rapporto dell'Ufficio di Analisi Economica del Dipartimento del Commercio presentato è soltanto un'istantanea, ma l’atmosfera generale economica non è sicuramente delle migliori, anzi è una vera e propria scarica “elettrica” contro le previsioni ottimistiche di Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. e Goldman Sachs. I consumi privati sono si aumentati tra aprile e giugno dell'1%, ma in maniera inferiore alle aspettative dell’1,2%.

Usa, le Big Tech in controtendenza

Chi sembra invece immune dai venti di crisi è il comparto delle Big Tech. Infatti i risultati delle principali tecnologiche si sono rivelati migliori del previsto, nel secondo trimestre. Con la sola eccezione di Twitter ( nell’incertezza provocata da Elon Musk) che ha mostrato un trend incerto e Meta le quattro Big (Amazon, Microsoft, Apple e Google) gli altri sembrano in grado di uscire indenni da pandemia e recessione. Le azioni di Alphabet (società madre di Google) sono aumentate del 4% e le azioni di Microsoft del 3,8% dopo la pubblicazione dei bilanci. Meta (capofila di Facebook e Instagram), ha riportato il suo primo calo trimestrale. I ricavi sono scesi a 28,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, leggermente al di sotto della stima media degli analisti di 28,9 miliardi di dollari. Le azioni sono scese dell'8,7%, il calo più grande in due mesi. In buona salute Apple. Nonostante l'aumento dell'inflazione, il calo dei consumi, il dollaro forte e gli stop di approvvigionamento le azioni sono aumentate. A luglio si potrebbe verificare un aumento record del 15%.

Amazon prevede, in estate, vendite per 130000 milioni di dollari

Amazon ha fatturato il 7,26% in più lo scorso semestre rispetto a un anno fa (237,60 milioni contro 221,500 milioni nello stesso periodo del 2021). Le prospettive a breve termine sono buone, con i profitti del terzo trimestre previsti in aumento da un aumento della quota di abbonamento, quella di Prime Video. Il colosso dell'e-commerce prevede una previsione di vendite nei tre mesi estivi compresa tra 125.000 e 130.000 milioni di dollari, con profitti intorno ai 3.800 milioni di dollari. Quindi recessione per l'America, cielo economico temporalesco ma, sui Big Tech sembra splendere sempre il sole.