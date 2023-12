Guerra a Gaza, Natale di sangue. Tel Aviv: "La guerra andrà avanti per mesi"

Guerra Israele-Hamas, ancora sangue: tre persone sono state uccise a sud del Libano in un bombardamento

Il conflitto in Medioriente giunge al giorno 82. "La guerra andrà avanti ancora per molti mesi", sostiene Israele, comunicando che "Hamas, importante emissario dell'Iran, deve essere eliminata". Gli Houthi hanno attaccato una nave Msc nel Mar Rosso per impedirle di raggiungere Israele. Tre persone sono state uccise ed una ferita in un bombardamento nella città di Bint Jbeil, nel sud del Libano.

Raid israeliano in Libano

Tre persone sono state uccise e una ferita nella città di Bint Jbeil, nel sud del Libano, da un attacco israeliano. Lo hanno riferito i media di Stato del Libano: non è stato possibile verificare le affermazioni in modo indipendente. Israele e le forze anti-israeliane sono state coinvolte in frequenti conflitti a fuoco oltre la Linea blu tracciata dalle Nazioni Unite che separa i due Paesi dopo l'attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre. Bint Jbeil si trova circa 4 chilometri a nord della Linea blu.

Iran in una lettera all'Onu: "Abbiamo il diritto di rispondere a Israele"

"Ai sensi del diritto internazionale e dello Statuto delle Nazioni Unite, nel momento opportuno che sarà ritenuto necessario, l'Iran si riserva il diritto legittimo di rispondere con decisione" a Israele per l'uccisione del generale delle Guardie della Rivoluzione Seyyed Razi Mousavi, in Siria. Lo ha affermato in una lettera al Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, l'ambasciatore di Teheran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, definendo "un atto terroristico" l'operazione che ha portato alla morte di Mousavi, "a causa di tre missili sparati dalle posizioni del regime israeliano sulle Alture del Golan occupate".

Netanyahu: "Hamas deve essere eliminata"

"Hamas, importante emissario dell'Iran, deve essere eliminata". Lo scrive il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un intervento pubblicato su La Stampa. "Per raggiungere questo risultato -spiega - è indispensabile che le sue capacità militari siano annientate e il suo dominio politico su Gaza finisca. I capi di Hamas hanno promesso che il massacro del 7 ottobre si ripeterà 'ancora e ancora'. Per questo motivo, l'eliminazione di Hamas è l'unica risposta proporzionata atta a impedire il ripetersi di simili tremende atrocità".

Cisgiordania, 6 morti in attacco con droni su campo profughi

L'emittente araba Al Jazeera riporta che almeno sei persone sono morte in un attacco di droni israeliani sul campo profughi di Nur Shams a est della città di Tulkarem, in Cisgiordania. Ci sono anche diversi feriti, secondo la televisione libanese Al Mayadeen. Nell'area sono in corso battaglie tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e la resistenza palestinese locale, aggiunge l'emittente.

Usa: distrutti 12 droni e 5 missili Houthi sul Mar Rosso

Gli Usa hanno distrutto 12 droni e cinque missili lanciati dagli Houthi sul Mar Rosso. Lo riferisce il Pentagono in una nota.