Guerra, Hamas: "Israele ha violato la tregua, e noi abbiamo reagito"

Guerra Israele-Hamas: violazione della tregua

Dopo quattro giorni di tregua nella guerra in Medio Oriente è stata raggiunta un'intesa per estendere il cessate il fuoco di altri due giorni. In cambio del prolungamento, saranno rilasciati 60 palestinesi in cambio di 20 ostaggi. Tuttavia, la tensione cresce con tre esplosioni nel nord della Striscia, vicino alle forze israeliane. Hamas afferma che Tel Aviv ha violato la tregua. Oggi, un portavoce del governo israeliano ha spiegato che sono previsti il rilascio di 10 ostaggi, con l'intenzione di prolungare la tregua di un giorno per ogni gruppo successivo di 10 ostaggi rilasciati in futuro.

Haaretz: Israele disposta a tregua solo fino a domenica

Israele non è disposto ad ampliare la tregua, attualmente al suo quinto giorno e destinata a scadere domani, oltre domenica per un totale di 10 giorni. Lo sostiene il quotidiano israeliano Haaretz, citando un funzionario a conoscenza dei colloqui in corso tra il capo del Mossad David Barnea, il capo della Cia William Burns e il primo ministro del Qatar a Doha.

"Oggi saranno rilasciati 10 ostaggi"

Un portavoce del primo ministro Benyamin Netanyahu ha confermato alla Cnn che ci sono 10 nomi sulla lista. "Israele ha ricevuto un'altra lista di ostaggi, dieci ostaggi, che potenzialmente, si spera, saranno rilasciati da Hamas". Il portavoce ha quindi spiegato che per ogni gruppo di dieci ostaggi rilasciati da Hamas, Israele prolunga la tregua di un giorno.

Hamas: "Israele ha violato tregua e abbiamo reagito"

Le tre esplosioni registrate nel nord della Striscia sono state "una frizione tattica in seguito a una palese violazione da parte di Israele dell'accordo di cessate il fuoco". Lo ha riferito Hamas, sottolineando che i combattenti islamisti "hanno reagito alla violazione. Noi siamo impegnati alla tregua fintanto che anche Israele lo è. Facciamo appello ai mediatori affinché premano sullo Stato ebraico per il rispetto di tutte le intese, in terra e in cielo".

Israele: esplosioni a Gaza, soldati feriti

Tre ordigni sono esplosi nel nord della Striscia di Gaza in prossimità di un avamposto delle forze israeliane, "in contrasto con le intese per il cessate il fuoco". Lo ha riferito il portavoce militare di Israele. In uno di questi episodi, è stato aperto il fuoco contro i soldati, che hanno risposto all'attacco. Alcuni militari sono rimasti feriti.