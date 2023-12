Guerra/ Italia, Francia e Germania scrivono all'Ue: "Sanzioni per Hamas"

Guerra Israele, verso l'assemblea Onu per il "cessate il fuoco". Intanto il tetris Italia-Germania-Francia si schiera con Israele

Giorno 66 di guerra. Mentre continuano i combattimenti tra Hamas e Israele, dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un "cessate il fuoco umanitario" a Gaza, domani prenderà il via una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dell'Onu. C'è stato un colloquio telefonico di 50 minuti tra Netanyahu e Putin particolarmente duro con diversi scambi di accuse. Intanto Israele ribadisce che "non ha alcun piano per spostare la popolazione palestinese di Gaza fuori dalla Striscia". Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi: "E' finita, non morite per Sinwar". Di contro Hamas avvisa Tel Aviv: "I vostri ostaggi non torneranno senza negoziati".

Mosca chiede ad Hamas il rilascio immediato degli ostaggi

L'inviato speciale russo per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, ha avuto colloqui con diverse fazioni palestinesi, tra cui Hamas, sottolineando l'esigenza di una cessazione delle ostilità e di un immediato rilascio degli ostaggi.

Israele: "Nessun piano per spostare popolazione fuori da Gaza"

"Israele non ha alcun piano per spostare la popolazione palestinese di Gaza fuori dalla Striscia". Lo ha ribadito il portavoce del premier Benyamin Netanyahu, Eylon Levy.

Martedì Assemblea generale dell'Onu per il "cessate il fuoco umanitario"

Dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un "cessate il fuoco umanitario" a Gaza, domani prenderà il via una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dell'Onu. L'incontro è stato richiesto dai rappresentanti dell'Organizzazione per la cooperazione islamica e del gruppo arabo. Secondo fonti diplomatiche, l'Assemblea generale, le cui risoluzioni non sono vincolanti, potrebbe decidere un testo. La bozza di testo visionata dall'Afp riprende in gran parte la risoluzione respinta venerdì dal Consiglio di Sicurezza a causa del veto americano.

Ex ministro di Hamas contro Sinwar: "Dobbiamo sbarazzarci di lui"

Il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet ha pubblicato un filmato in cui l'ex ministro delle comunicazioni di Hamas nella Striscia di Gaza, Yosef Almansi, critica l'attuale leader dell'organizzazione, Yahya Sinwar. Secondo Almansi le persone che vivono nella Striscia di Gaza dicono che "Sinwar e la sua banda ci hanno distrutto" e che pertanto "dobbiamo sbarazzarci di loro".

Italia-Germania-Francia a Ue: sì a sanzioni ad Hamas

I ministri degli Esteri di Italia, Germania e Francia hanno inviato una lettera rivolta all'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, per sostenere la sua proposta di creare un regime sanzionatorio contro i dirigenti di Hamas in solidarietà ad Israele e per contrastare le operazioni terroristi che del gruppo.

Netanyahu ad Hamas: "E' finita, non morite per Sinwar"

"Ai terroristi io dico che è finita, non morite per Sinwar, arrendetevi adesso". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che "negli ultimi giorni decine di terroristi si sono arresi di fronte alle nostre forze, gettano le armi e si consegnano ai nostri eroici combattenti".

Hamas: "Bilancio dei morti a Gaza sale a 17.997"

I morti a Gaza sono arrivati a 17.997. Lo ha comunicato il ministero della Sanità gestito da Hamas fornendo il nuovo bilancio delle vittime dall'inizio della guerra.