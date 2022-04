Guerra Ucraina, rapita dai russi la ragazza simbolo dell'ospedale di Mariupol

Marianna Vyscemyrska, la ragazza simbolo dell'ospedale di Mariupol rapita dai russi

Occupanti russi hanno preso in ostaggio Mariana Vyscemyrska, la ragazza diventata famosa per la foto scattata nell'ospedale pediatrico di Mariupol. Lo riporta il giornale ucraino online Obozrevatel. Inizialmente i suoi parenti hanno chiesto di portarla sul territorio controllato dall'Ucraina perché i russi l'avrebbero utilizzata per i loro scopi propagandistici ma ciò non è stato possibile. Lo riferiscono i volontari.

Marianna Vishegirskaya, la neo mamma di Mariupol, le cui foto prima e dopo aver dato alla luce la sua bambina in un reparto maternità della città assediata dai russi, sono diventate simbolo di questa guerra, è stata scortata nella Repubblica popolare di Donetsk, denuncia il direttore esecutivo di Bellingcat rilanciando la ricostruzione dell'attivista olandese, Thomas van Linge, per cui con il suo trasferimento sono stati violati gli accordi per l'evacuazione, che prevedono il trasferimento dei civili in territorio controllato dall'Ucraino. Nel Donbass occupato dai russi, o secondo altre fonti in Russia, Marianna compare in un video, diffuso dagli account social legati alla Russia, sottotitolato in inglese, in cui racconta che non c'è stato un attacco aereo dell'ospedale. Ma solo esplosioni di natura non precisata (ma il video è stato più volte tagliato). Marianna racconta anche che i soldati ucraini si presentavano all'ospedale per chiedere il cibo che i mariti preparavano per le loro compagne in attesa di partorire e di non aver autorizzato il fotografo a scattare le foto in ospedale, fotografo che era stato portato via dai soldati ucraini, vale la pena ricordare, proprio per il rischio che finisse in mani russe e che fosse costretto a offrire una nuova versione sui suoi scatti. Il Cremlino aveva in precedenza ammesso il bombardamento russo dell'ospedale dove, questa la tesi di Mosca, era basato il battaglione Azov, ma poi aveva affermato che il bombardamento era stato fatto dagli ucraini.

