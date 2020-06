Hong Kong: la Cina ha approvato la legge sulla sicurezza nazionale

Hong Kong: la Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale

Il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il vertice dell’organo legislativo del parlamento cinese, ha approvato la controversa legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong nell’ultimo giorno dell’attuale sessione di lavori. Lo riferiscono i media di Hong Kong citando fonti, mentre la notizia non compare ancora sui media cinesi. Secondo quanto scrive il South China Morning Post, i dettagli della nuova legge dovrebbero essere pubblicati nelle prossime ore.

Wong: “La città diventerà uno stato di polizia segreta”

Questa legge "segna la fine della Hong Kong che il mondo conosceva. Con poteri spazzati via e una legge indefinita, la città diventerà uno stato di polizia segreta", ha commentato su Twitter Joshua Wong. L'attivista del gruppo per la democrazia a Hong Kong "Demosisto", poche ore dopo il voto del Parlamento cinese, ha annunciato le sue dimissioni dal partito nel mirino per le campagne pro suffragio universale e la richiesta di sanzioni contro gli abusi della Cina sui diritti, insieme a figure di primo piano come Nathan Law, Jeffrey Ngo e Agnes Chow.