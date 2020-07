Hong Kong, migliaia in piazza: oltre 180 arresti. Accoltellato un poliziotto

Hong Kong, caos e scontri sulla legge di sicurezza: oltre 70 arresti

Sono oltre 180 gli arresti a Hong Kong per le proteste in occasione del 23esimo anniversario del ritorno alla Cina e con la nuova legge sulla sicurezza nazionale in vigore da poche ore. Lo riferisce la polizia su Facebook, citando blocchi stradali da parte dei manifestanti che si oppongono alla nuova legge e disturbo dell'ordine pubblico. Le forze dell'ordine specificano che dei 180, 7 sono stati arrestati per violazione della legge di sicurezza nazionale. Si tratterebbe di tre uomini e quattro donne. La polizia ha fatto ricorso anche agli spray urticanti e ai proiettili di gomma per disperdere la folla e ha dispiegato anche i cannoni caricati ad acqua e sostanze chimiche. Sono migliaia le persone scese per le strade in vari punti della città per protestare contro la nuova legge che prevede pene fino all'ergastolo per i reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere.

A reporter, who held a camera and took pictures of first-aid medics, was squarely hit by #hkpolice's water cannon on his head. #hkpolicebrutality pic.twitter.com/4wzDT6Z0Gq — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) July 1, 2020

"Non ci arrenderemo mai", scrive su Twitter l'attivista e leader hongkonghese Joshua Wong. "Siamo in strada per manifestare contro la legge sulla sicurezza nazionale", scrive pubblicando alcune foto delle manifestazioni in corso. "Non ci arrenderemo mai. Ora non è il momento di arrendersi". Intanto si registra il primo ferito: un agente della polizia è stato ferito da un manifestante con un oggetto. Lo riferisce su Twitter la polizia di Hong Kong. “Dal momento che i passanti non hanno offerto aiuto, i sospettati sono scappati. La polizia di Hong Kong esprime la più forte condanna contro simili atti di violenza”. Dalle foto diffuse dalle forze dell’ordine, l’agente riporta un taglio alla spalla sinistra, da cui ha perso sangue, e non appare in pericolo di vita.



Foto pubblicata dalla Hong Kong Police sulla propria pagina Twitter

Mentre il capo dell’esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ammette gli "errori" compiuti da Hong Kong nei 23 anni dal ritorno alla Cina, il cui anniversario ricorre oggi, che hanno portato alla "crisi" e alla "ascesa di elementi radicali locali". Lam in conferenza stampa ha incolpato l'amministrazione della regione amministrativa speciale cinese di avere fallito nell'avere una "profonda comprensione" del modello 'un Paese, due sistemi', con cui Pechino descrive il proprio rapporto con l'ex colonia britannica. Tra gli "errori" indicati da Lam c’è l’incapacità di promulgare, fino a ieri, una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, oltre a falle nel settore dell'educazione e nei rapporti tra l'amministrazione della città e il governo centrale. "Tutto questo", ha concluso, "ha contribuito alla crisi e all'ascesa di elementi radicali locali, e puo' avere innescato le proteste dello scorso anno", contro la legge sull'estradizione, in seguito ritirata dalla sua amministrazione, e di fatto superata dalla legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong entrata in vigore ieri.

Hong Kong, Ue preoccupata: "Proteggere diritti e libertà"

Taiwan apre ufficio per chi lascia la città Taiwan ha aperto l’ufficio per accogliere le domande di chi intendere lasciare Hong Kong dopo l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale. Il Taiwan-Hong Kong Services and Exchange Office ha aperto i battenti oggi a Taipei, come previsto da un piano di aiuti umanitari per Hong Kong annunciato il mese scorso. L’ufficio, spiega il Consiglio per gli Affari con la Cina del governo di Taiwan, fornirà servizi di consultazione e assistenza ai cittadini di Hong Kong per studio, lavoro, investimenti, immigrazione e residenza e per le multinazionali straniere che intendono ricollocarsi sull’isola. L'ufficio fornirà assistenza umanitaria ai cittadini di Hong Kong “sulla base di considerazione di sicurezza nazionale” e in base alle leggi vigenti sull’isola. L’apertura dell’ufficio “è una pietra miliare per il governo per sostenere la libertà a la democrazia a Hong Kong”, ha dichiarato il direttore del Consiglio per gli Affari con la Cina, Chen Ming-tong nel corso di una cerimonia. Attualmente sono circa duecento i cittadini di Hong Kong che hanno lasciato la regione amministrativa speciale cinese dall’inizio delle proteste pro-democrazia dello scorso anno.

L'Unione europea considera "essenziale" la protezione dei diritti e delle libertà degli abitanti di Hong Kong: tali diritti comprendono "la libertà di parola, dei media, di associazione, di riunione e di manifestazione". Lo afferma l'alto rappresentante Ue Josep Borrell in una nota, dopo i primi arresti nell'ex colonia britannica ai sensi della nuova legge su sicurezza nazionale imposta da Pechino. L'Unione europea ribadisce le sue "gravi preoccupazioni per la legge sulla sicurezza nazionale" imposta dalle autorità cinesi e chiede che sia mantenuto "l'alto grado di autonomia di Hong Kong, in linea con la Legge fondamentale e con gli impegni internazionali".

La Ue ribadisce a Pechino la richiesta di rispettare il principio "Un paese, due sistemi" e "attribuisce grande importanza al mantenimento dell'alto grado di autonomia di Hong Kong, in linea con la Legge fondamentale e con gli impegni internazionali, nonché al rispetto di questo principio. Vi sono dubbi sulla conformità della nuova legge alla legge e agli impegni internazionali della Cina. In linea con le assicurazioni fornite dalla Cina in passato, l'Unione europea ritiene essenziale che i diritti e le libertà esistenti dei residenti di Hong Kong siano pienamente tutelati, compresa la libertà di parola, di stampa e di pubblicazione, nonché la libertà di associazione, di assemblea, e di manifestazione. Le disposizioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) sancite dalla legislazione di Hong Kong devono continuare ad essere pienamente applicate", continua Bruxelles.

"L'Unione europea teme che la legge rischi di compromettere gravemente l'elevato grado di autonomia di Hong Kong e di avere un effetto dannoso sull'indipendenza della magistratura e sullo stato di diritto. Entrambi questi principi rimangono essenziali per la costante stabilità e prosperità di Hong Kong e sono quindi di vitale interesse per l'Unione europea e la comunità internazionale". L'Unione europea infine, "esorta la Cina a evitare qualsiasi atto che metta in pericolo l'autonomia di Hong Kong in campo giuridico, anche in termini di diritti umani", "sta valutando le implicazioni di tale legge e continuerà a sollevare preoccupazioni nel suo dialogo con la Cina. Continuerà a seguire da vicino gli sviluppi, anche nel contesto delle imminenti elezioni del Consiglio legislativo del 6 settembre, che devono procedere come previsto e in un ambiente favorevole all'esercizio dei diritti e delle libertà democratici sanciti dalla Legge fondamentale". (AGI) MGM