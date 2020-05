Hong Kong, polizia usa gas lacrimogeni contro i manifestanti: 16 arresti

Alta tensione a Hong Kong dove i manifestanti pro-democrazia sono tornati in strada per protestare contro la proposta di legge in discussione in Parlamento che prevede fino a tre anni di carcere e multe onerose per chi insulti l'inno nazionale cinese. La polizia ha usato gas lacrimogeni in due zone della città per disperdere gli attivisti e ha sparato pallini al peperoncino. Sono almeno 16 gli arresti finora eseguiti dalla polizia di Hong Kong, i cui agenti sono schierati in modo massiccio e in tenuta antisommossa intorno al parlamento locale. La tensione è tornata alta nell'ex colonia britannica la settimana scorsa a causa di una controversa legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino, all'esame del Congresso nazionale del popolo.