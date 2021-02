Huawei, Ren Zhengfei cerca la distensione con Biden

Huawei, la ricerca di una "distensione"

Il presidente e fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, cerca una “tregua” con l’America e si appella al neo presidente Joe Biden per una “distensione”. In occasione dell'inaugurazione di un Innovation Lab afferma: “Spero che la nuova amministrazione statunitense proponga politiche più aperte che siano nell'interesse delle aziende statunitensi e dell'economia statunitense nel suo complesso". Per poi sottolineare che "il commercio avvantaggia entrambe le parti".

Huawei: "Se la produzione si espandesse, il vantaggio è per tutti"

Il numero uno di Huawei comunque spiega di non essersi ancora sentito telefonica con il presidente degli Usa, Joe Biden. Per Ren Zhenfeim "consentire alle società statunitensi di fornire beni ai clienti cinesi contribuisce alla loro performance finanziaria. Se la capacità di produzione di Huawei si espandesse, ciò significherebbe che le aziende statunitensi potrebbero vendere di più. È una situazione vantaggiosa per tutti. Credo che la nuova amministrazione valuterà e bilancerà questi interessi nel considerare le loro politiche. Speriamo ancora di essere in grado di acquistare molti componenti, parti e macchinari statunitensi in modo che anche le aziende statunitensi possano svilupparsi con l'economia cinese".

Huawei: "Se gli Usa vogliono parlare saremo felici"

A metà del XVIII secolo, ricorda Ren Zhengfei, "il Regno Unito adottò una politica di chiusura nei confronti degli Stati Uniti, che spinse gli Stati Uniti a diventare il paese più potente del mondo. Oggi gli Stati Uniti ci stanno bloccando. Questo porterà a un risultato inaspettato? Come azienda, non abbiamo l'energia per essere coinvolti in un vortice politico. Noi siamo concentrati nella realizzazione dei nostri prodotti. Poiché i nostri prodotti sono di alta qualità molti clienti nel mondo rimangano ancora con noi e siamo riusciti a sopravvivere a questo difficile 2020. Continueremo a servire bene questi clienti creando più valore per loro. Vogliamo che abbiano una fede duratura in noi e speriamo che non cambino atteggiamento a causa della pressione politica".

Alcuni politici statunitensi, rileva ancora, "sono preoccupati per il potenziale impatto che il 5G potrebbe avere su scala globale. Come ho promesso una volta, trasferiremo tutte le nostre tecnologie 5G, non solo la produzione di licenze ad altri. Finché gli Stati Uniti lo richiederanno, trasferiremo tutto: dai programmi sorgente ai codici sorgente, dal know-how di progettazione degli hardware fino al design del chip. Ma nessuna compagnia statunitense si è fatta avanti. Se vogliono parlare, saremo felici di parlare", aggiunge.