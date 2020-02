India, ancora violenze fra indù e musulmani a Delhi. 32 morti

Non si placano, seppur al momento sembrano diventati più sporadici, gli scontri tra indù e musulmani a New Delhi, le peggiori violenze settarie avvenute in decenni nella capitale indiana. I morti sono saliti a 32 mentre migliaia di poliziotti e forze paramilitari pattugliano la periferia nord-orientale della megalopoli, che conta quasi 20 milioni di abitanti. Il ministro responsabile di Delhi, Arvind Kejriwal, ha chiesto al governo centrale di imporre il coprifuoco e dispiegare l'esercito nelle zone più calde. Si tratta dell'ultima escalation di tensione causata dalla legge sulla cittadinanza voluta dal primo ministro Narendra Modi, che secondo alcuni marginalizza la minoranza musulmana; mesi di manifestazioni sono sfociate, da dicembre, in violenze anche mortali.

Negli ultimi giorni le proteste sono sconfinate in scontri armati nella zona nord-orientale della megalopoli, mentre nel Paese si svolgeva la visita del presidente americano, Donald Trump. E tra lunedì e martedì, si sono nuovamente scontrati torme di indù e musulmani. Case, negozi, due moschee, due scuole, un rivenditore di pneumatici e una stazione di rifornimento di carburante sono stati dati alle fiamme. A dicembre almeno 30 persone erano morte nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, una parte del Paese con una significativa popolazione musulmana.

Il Citizenship Amendment Act (Caa) concede la possibilità di acquisire la cittadinanza per gli immigrati provenienti da Pakistan, Afghanistan e Bangladesh, arrivati in India prima del 31 dicembre 2014, di religione cristiana, buddista, indù, parsi, Sikh, jain, escludendo però quelli di fede musulmana. Il provvedimento è stato subito contestato dai musulmani in quanto viola il principio di laicità dello Stato indiano sancito dalla Costituzione oltre ad essere discriminatorio. A differenza del vicino Pakistan, a prevalenza musulmana, in India la maggior parte della popolazione è di religione indù, anche se il Paese ospita la terza comunità islamica più grande del mondo di ben 200 milioni.

I musulmani inoltre, temono che questa loro esclusione possa avere in futuro conseguenze ulteriori, magari l'impossibilità di registrarsi come cittadini ed essere addirittura espulsi dal Paese. Non a caso la maggior parte delle proteste si sono tenute nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove circa il 20% della popolazione è musulmana. Tra i gruppi più attivi nella contestazione ci sono gli studenti universitari, soprattutto di università islamiche come la Jamia Millia Islamia di New Delhi e la Aligarh Muslim University dell'omonima città dell'Uttar Pradesh. Per molti si tratta di un ennesimo tentativo di Modi di portare a termine l'Hindutva, l'idea di una India di hindu, alla base del credo del suo partito nazionalista hindu.