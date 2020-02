India, undici vittime negli scontri durante la visita di Trump

E' salito ad almeno 13 morti e almeno 150 feriti il bilancio degli scontri avvenuti a New Delhi, durante le proteste contro la legge sulla cittadinanza durante la visita del presidente Usa Donald Trump in India

Una moschea è stata incendiata nella capitale indiana di Nuova Delhi mentre proteste violente continuano in tutta la città con il bilancio delle vittime che sale a undici.

"Posso confermare che 11 persone sono morte nella violenza, incluso un poliziotto morto ieri", ha detto ad Al Jazeera Sunil Kumar, sovrintendente medico dell'ospedale Guru Teg Bahadur, dove sono stati portati i feriti.

Lo scorso dicembre e' entrata in vigore la controversa norma che secondo i critici marginalizza la minoranza musulmana (200 milioni). Gli scontri tra sostenitori e oppositori della legge sono scoppiati domenica, in una zona a maggioranza islamica nel Nord-Est della capitale indiana e sono continuati ieri, in coincidenza con la prima visita nel Paese di Trump.

India-Usa: la visita di Trump consolida i rapporti nella difesa e dà il via a negoziato commerciale

La visita in India del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si avvia a conclusione - manca solo il banchetto d'onore offerto dal presidente della Repubblica indiano, Ram Nath Kovind - con la conferma della stretta relazione bilaterale nella difesa e di una distanza ancora da colmare sul commercio. Una transazione multimiliardaria per la compravendita di elicotteri e l'annuncio del negoziato per un accordo commerciale sono gli esiti piu' rilevanti.

Il presidente Usa si trova in India in una visita che ha come scopo primario quello di contrastare l'influenza della Cina nella regione indopacifica

In occasione della visita, inoltre, sono stati firmati tre documenti di cooperazione. Un memorandum d'intesa sulla salute mentale e' stato siglato dal dipartimento indiano per la Salute e il welfare familiare e da quello statunitense per la Salute e i servizi umani.

Un altro protocollo, riguardante la sicurezza dei prodotti medici, e' stato sottoscritto dall'Organizzazione centrale per il controllo degli standard farmaceutici (Cdsco) indiana e dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense. Infine, una lettera di cooperazione nel settore dell'energia: i firmatari sono le compagnie Indian Oil Corporation ed ExxonMobil India Lng per la parte indiana eChart Industries per la parte statunitense.