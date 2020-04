Iran: "Trump non ci minacci ma pensi a 5mila militari usa con Covid-19"

Tra i militari statunitensi si contano "oltre 5mila contagi da Covid-19. Il presidente Donald Trump dovrebbe provvedere ai loro bisogni, non impegnarsi in minacce incoraggiate dai terroristi di Saddam". Lo ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, all'indomani del tweet in cui Trump ha minacciato di affondare le navi della Repubblica islamica in caso di attacco di attacco a quelle americane. I "terroristi di Saddam" citati da Zarif sono probabilmente i Mojahedin del Popolo, secondo Teheran un gruppo terroristico che negli anni '80 ha combattuto al fianco dell'Iraq nella guerra contro l'Iran. Nella seconda parte del tweet, Zarif ha sottolineato che "le forze americane non hanno alcun motivo di trovarsi a 7mila miglia da casa loro, provocando i nostri marinai al largo delle nostre coste del Golfo Persico".