Elezioni in Israele, Netanyahu rivendica "una grande vittoria"

Il Likud è in testa nel conteggio dei voti, che procede con grande rilento, con il premier israeliano uscente Benyamin Netanyahu che rivendica una "vittoria enorme". Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione centrale elettorale, con il 39,75% delle schede scrutinate, il Likud ha ottenuto il 29,6% dei voti, pari a 35-36 seggi, mentre il partito Blue e Bianco del rivale Benny Gatnz si è fermato al 23,26%. Dieci seggi ciascuno dovrebbero andare agli ultraortodossi del partito Shas e al Giudaismo unito della Torah, mentre sette al partito di estrema destra Yamina: il blocco di destra dovrebbe così riuscire a raggiungere i 61 seggi necessari per avere la maggioranza nella Knesset.

Il conteggio dei voti prosegue però a rilento: la Commissione elettorale attribuisce il ritardo all'alta affluenza alle urne - il 71% degli elettori si è recato alle urne per le terze elezioni in meno di un anno - ma a pesare sono anche i controlli extra messi in atto a causa del coronavirus. Mentre non è ancora chiaro chi dovrà contare le schede degli elettori in quarantena per i quali erano stati allestiti seggi speciali. "Delusione" per l'esito del voto è stata espressa da Gantz, che, parlando nella notte davanti ai suoi sostenitori a Tel Aviv, ha commentato: "Se questi sono i risultati, non riporteranno ISRAELE sulla strada giusta".

Israele: Netanyahu, "Una vittoria enorme"

"E' una enorme vittoria per Israele". Cosi' Benyamin Netanyahu a commentando i risultati degli exit polls delle elezioni politiche, che gli hanno consegnato una vittoria sul rivale Benny Gantz. Nel tweet Netanyahu sembra non curarsi del fatto che per la formazione di una maggioranza parlamentare manca un seggio.