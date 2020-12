Israele: Gantz voterà la sfiducia al governo, Netanyahu chiede nuove elezioni

Il leader di Blu e Bianco e ministro della Difesa, Benny Gantz, si è schierato con il governo e ha annunciato che voterà la mozione di sfiducia che verrà presentata oggi in Parlamento dall'opposizione. "Ho deciso che non permetterò a Netanyahu di guidare questo governo", ha affermato in conferenza stampa, definendo il comportamento dell'esecutivo "disgustoso".

Gantz ha difeso l'operato del suo partito, sottolineando di aver agito "contro le manovre di Netanyahu, per la sicurezza del Paese". "Netanyahu ha deciso di smantellare il governo e riportarci a elezioni", ha accusato, definendo il procrastinare l'approvazione della legge di bilancio un "attacco terroristico".