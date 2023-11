Israele: "Gaza City è circondata". Raid "senza precedenti" sulla Striscia

La Striscia è sotto assedio: 450 attacchi su Gaza, ucciso comandante Hamas

L'esercito israeliano ha ucciso comandanti di Hamas e ha colpito oltre 450 obiettivi nella Striscia nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui i soldati "hanno preso il controllo di un compound militare di Hamas uccidendo numerosi terroristi". Tra i comandanti colpiti vi è Jamal Mussa, "responsabile delle operazioni speciali di sicurezza di Hamas. Nel 1993 Mussa condusse un attacco a fuoco contro soldati israeliani di pattuglia nella Striscia". Inoltre sarebbero stati uccisi comandanti di Hamas durante le battaglie sul campo.

Onu, agenzie chiedono cessate il fuoco immediato a Gaza

Le principali agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e gli enti di beneficenza internazionali hanno chiesto un immediato "cessate il fuoco umanitario" a Gaza. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata, tra gli altri, dai vertici dell'Ocha, dell'Unicef, del Programma alimentare mondiale, dell'Oms, di Save the Children e di Care International. Nella nota la situazione di Gaza è definita "orribile" e "inaccettabile".

Wfp (Onu): a Gaza scorte alimentari sufficienti per cinque giorni

Le scorte attuali di beni alimentari essenziali a Gaza sono sufficienti per circa altri cinque giorni. Lo sostiene il World food programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Secondo Cindy McCain, direttrice esecutiva del Wfp, la situazione per la popolazione di Gaza è "catastrofica" poiché nella zona di guerra non viene inviato abbastanza cibo.

L'esercito d'Israele: 'Gaza City è stata circondata, la Striscia è divisa in due'

La guerra è giunta ad una nuova, più intensa fase: l'esercito israeliano ha annunciato che Gaza City è completamente circondata e che, una volta che le truppe entreranno in città, ci potrebbe essere un blitz all'ospedale di Shifa, il principale della Striscia, dove secondo l'intelligence dello Stato ebraico si nasconderebbero alti dirigenti di Hamas.

"La Striscia è ora divisa in due settori: Nord e Sud'', ha detto il portavoce militare Daniel Hagari, al termine di una giornata di violenti bombardamenti, con unità israeliane - la 36.ma divisione - che avrebbero intanto raggiunto la costa di Gaza.