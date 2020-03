Israele, risultati finali: di nuovo stallo. Likud senza maggioranza

E' di nuovo stallo in Israele, dove ancora una volta nessuno dei due blocchi riesce a ottenere i 61 seggi necessari (su 120) per la maggioranza alla Knesset. Secondo i risultati finali del voto di lunedì 2 marzo - il terzo in meno di un anno - diffusi dalla Commissione elettorale centrale, il Likud del premier Benyamin Netanyahu ha ottenuto 36 seggi su un totale di 58 del blocco di destra (dunque tre in meno della maggioranza), il partito Blu e Bianco di Benny Gantz ha ottenuto 33 seggi, mentre la Lista unita araba 15.