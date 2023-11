Israele, slitta cessate il fuoco: arrestato direttore dell’ospedale Al-Shifa

"HAMAS NON HA RATIFICATO ACCORDO, RITARDO NEL CESSATE IL FUOCO"

Il ritardo nell'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è dovuto al fatto che Hamas non ha ancora presentato l'elenco dei cittadini israeliani che intende rilasciare. Inoltre, l'organizzazione palestinese non ha ancora ratificato l'accordo per il cessate il fuoco con il Qatar, che dovrebbe garantire che tutte le parti rispettino i termini concordati. Lo riporta Haaretz citando una fonte politica israeliana.

Arrestato da forze Israele direttore ospedale Al-Shifa

Il direttore dell'ospedale di Al-Shifa a Gaza e' stato arrestato dall'esercito israeliano. Lo riferiscono fonti mediche. "Il dottor Mohammad Abu Salmiya e' stato arrestato insieme a molti altri medici esperti", ha detto Khalid Abu Samra, capo del dipartimento dell'ospedale.