L'Argentina di Fernández si prepara a legalizzare l'aborto

Il presidente Alberto Fernández afferma che intende presentare una proposta di legge, nei prossimi 10 giorni, prima del congresso

L'Argentina è sulla buona strada per diventare il primo grande paese dell'America Latina a legalizzare l'aborto.

Il suo presidente, Alberto Fernández, ha dichiarato domenica che intende inviare una legge sull'aborto legale al congresso nei prossimi 10 giorni, scrive il Guardian.

"Lo stato deve proteggere i suoi cittadini in generale e le donne in particolare", ha detto nel suo primo discorso annuale al congresso. "La società del 21 ° secolo deve rispettare la scelta individuale dei suoi membri di decidere liberamente sui loro corpi".

L'aborto è illegale in gran parte dell'America Latina. In una regione prevalentemente cattolica romana di 21 paesi, è legale solo a Cuba e in Uruguay, con popolazioni rispettivamente di 11,2 e 3,4 milioni. È anche legale nella Guyana anglicana, con una popolazione di 780.000 abitanti.

Se il Congresso dovesse approvare il disegno di legge, l'Argentina - con una popolazione di 45 milioni - diventerà la prima grande nazione della regione a legalizzare la pratica.

Un precedente disegno di legge per legalizzare l'aborto è stato respinto nell'agosto 2018 a seguito di quello che sostengono gli attivisti erano un fallimento da parte di Mauricio Macri, allora presidente, per appoggiare il suo sostegno e la forte opposizione della chiesa. Questa volta, tuttavia, il progetto di legge viene presentato dal presidente e con il sostegno del partito di governo.