L’Olanda guarda a destra: da progressista e tollerante a xenofoba euroscettica

Una volta conosciuti per il loro progressismo e tolleranza sociale, i Paesi Bassi sono sembrati a lungo in un certo senso"immuni" alle tendenze di estrema destra. Tuttavia, dall'inizio del 21 ° secolo, il paese ha assistito all'ascesa di diversi influenti partiti populisti di destra, tra cui il Lijst Pim Fortuyn (LPF), il Partito della libertà di Geert Wilders (PVV) e, più recentemente, il Forum per la democrazia. (FvD), guidato dall’enfant prodige della politica olanede Thierry Baudet, che però, dopo alcune controversie interne, è affondato nei sondaggi, dopo aver ottenuto in pochissimo tempo un successo insperato.

La rapida ascesa del FvD è stata notevole sotto ogni punto di vista. Nato come think tank euroscettico nel 2015, il partito ha vinto due dei 150 seggi alla Camera dei Rappresentanti olandese dopo aver ottenuto l'1,8% dei voti alle elezioni generali del 2017. Due anni dopo, il FvD è diventato il più grande partito della Camera alta olandese dopo aver vinto quasi il 16% dei voti alle elezioni provinciali del 2019. Nel gennaio 2020, il partito ha annunciato di essere diventato "il più grande partito dei Paesi Bassi per adesione", superando in tal modo i tradizionali partiti di massa, tra cui il partito laburista e i democratici cristiani. La storia di successo dell'FvD ha subito un inatteso improvviso arresto nel novembre 2020, quando il partito ha ceduto a lotte intestine al suo interno.

L'implosione ha provocato un massiccio esodo di membri (anziani) del partito e una più generale perdita di sostegno pubblico. Sebbene il futuro del partito sia attualmente incerto, sembra giusto affermare che la svolta del FvD ha avviato una nuova fase nella storia del populismo di destra nei Paesi Bassi, caratterizzata dalla normalizzazione dell'estrema destra nella sfera pubblica e concorrenza all'interno della famiglia del partito populista di destra radicale. Infatti, dal 2017, due partiti di estrema destra hanno rappresentanza parlamentare nei Paesi Bassi: il PVV e il FvD.

In quanto tali, entrambi i partiti sono fermamente anti-immigrati e profondamente euroscettici. Ma vi sono tuttavia alcune differenze fondamentali, in particolare per quanto riguarda il loro elettorato. Ad esempio, a differenza dei sostenitori del PVV, gli elettori della FvD tendono ad essere più istruiti ed economicamente orientati verso destra (nel senso che favoriscono una distribuzione del reddito meno egualitaria). Passando al lato dell'offerta, ci sono anche differenze degne di nota tra i due partiti e i loro leader.

Ufficialmente, il FvD è stato istituito come un partito conservatore, con l'obiettivo di migliorare lo stato generale della democrazia nei Paesi Bassi `` rompendo il cartello del partito '' e dando agli elettori olandesi più voce in capitolo nel processo decisionale, in particolare introducendo referendum vincolanti, iniziative popolari, sindaci eletti direttamente e democrazia elettronica. In effetti, fin dall’inizio, il FvD si è presentato come un'alternativa di destra più moderata e socialmente accettabile al PVV.

Nel corso del tempo, tuttavia, è diventato sempre più evidente che il FvD avesse virato all'estrema destra. Subito dopo la svolta elettorale iniziale del partito nel 2017, sono emerse tensioni tra le diverse fazioni all'interno del partito. Nella battaglia interna sul corso ideologico del partito, ha prevalso la corrente più radicale e, a volte, di estrema destra. Mentre Wilders ha concentrato la maggior parte della sua agenda sulla conservazione della cultura olandese (in particolare opponendosi all'Islam), Baudet ha fatto commenti palesemente razzisti.

Ad esempio, nel 2015, Baudet aveva già espresso il suo desiderio per un'``Europa prevalentemente bianca '' e nel 2017 ha messo in guardia sulla presunta `` diluizione omeopatica della popolazione olandese '' con persone di altre culture, attingendo così all'estrema destra Great Teoria della cospirazione sostitutiva. La differenza tra Wilders e Baudet è stata ulteriormente illustrata dalle rispettive risposte alla recente assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Mentre Wilders si è affrettato a prendere le distanze dall'attacco sostenendo il suo impegno per la democrazia, Baudet ha condiviso un tweet che aveva originariamente pubblicato nel 2016, affermando che Trump `` sarebbe stato un grande leader per l'Occidente nel suo insieme '', anche se in seguito ha rimosso il tweet e ha negato di averlo pubblicato in primo luogo.

Alla luce delle dichiarazioni pubbliche fatte dal leader del partito, il FvD potrebbe essere meglio descritto come un partito di estrema destra. Questo aiuta anche in parte a spiegare l'implosione del partito. La discesa del partito alle urne è iniziata nell'estate del 2019, quando il co-fondatore e senatore del partito Henk Otten è stato espulso dopo aver pubblicamente accusato Baudet di "spingere il partito troppo a destra". Nel 2020, l'FvD ha perso credibilità quando Baudet (che inizialmente aveva spinto per misure di blocco più rigorose) è diventato un alleato vocale delle proteste anti-chiusre e ha espresso sostegno alle teorie del complotto COVID-19.

Nel novembre 2020, sono emerse nei media nuove accuse di messaggi antisemiti, omofobi e razzisti diffusi su bacheche interne nell'ala giovanile del partito, dopo di che le tensioni di fondo nella leadership del partito sono sfociate in una disputa pubblica. Nel tentativo di evitare le crescenti pressioni per prendere le distanze dalle accuse di estremismo, Baudet ha rinunciato alla sua posizione di candidato principale per le elezioni generali del 2021, ma successivamente ha fatto marcia indietro sulla sua decisione di dimettersi.

Il 4 dicembre 2020, il FvD ha annunciato che il 76 per cento dei 37.000 membri del partito aveva votato per Baudet, ponendo così fine alla lotta per la leadership. Il dissenso interno ha fatto precipitare l'FvD nei sondaggi da circa il 17% nel marzo 2019 a circa il 3% di Febbraio 2021. Il grande vincitore di tutto questo sembra essere Geert Wilders, per il quale il caos nel FvD è arrivato in un momento perfetto, mentre i Paesi Bassi si stanno preparando per le elezioni di marzo.

In effetti, la perdita di sostegno al FvD è stata rispecchiata da una ripresa del sostegno al PVV, che attualmente si trova al secondo posto, proprio dietro il Partito popolare per la libertà e la democrazia (VVD) del primo ministro Mark Rutte. Per mantenere il potere politico del suo partito, lo stesso Rutte ha anche adottato elementi della politica di estrema destra, utilizzando una retorica dura e disumanizzante nei confronti degli immigrati e degli olandesi di colore.

Nel 2015, il gabinetto di Rutte ha approvato il divieto per le donne di indossare il burqa o il niqab nei trasporti pubblici, nelle scuole, negli ospedali e in altri edifici pubblici (il risultato di un precedente accordo con il PVV di Wilders nel 2012). Alla vigilia delle elezioni nel paese del marzo 2017, quando il VVD era dietro al PVV di Wilders nelle urne, Rutte ha pubblicato una lettera aperta in cui diceva agli immigrati di adattarsi ai "valori olandesi" o di andarsene. Un recente video VVD sui richiedenti asilo che violano la legge ha dichiarato che i Paesi Bassi "non sono un santuario per la feccia".

Rutte gode della reputazione di "un pragmatico di livello mondiale" - un modello moderato dell'Europa occidentale - ma mentre l'estrema destra raccoglie forza, ha mostrato una chiara volontà di impegnarsi in tematiche assai forti per sostenere il sostegno di parte dei suoi elettori.. Léonie de Jonge dell'Università di Groningen, esperta di politica populista di destra radicale e di estrema destra nei paesi del Benelux ha affermato, in sua recente analisi sul fenomeno dei movimenti di destra olandese che “C'è la possibilità che il PVV di Geert Wilders venga ora visto come un'alternativa moderata, relativamente "mainstream" al FvD.

Una rapida occhiata al manifesto 2021 del PVV indica che il partito vuole chiudere i confini a tutti i migranti provenienti dai paesi islamici, rimandare indietro i richiedenti asilo siriani, chiudere tutte le moschee e mettere fuori legge il Corano, confermando così che Wilders ha mantenuto il suo vantaggio radicale.” È forse troppo presto per fare previsioni precise sull'esito delle elezioni generali del 2021. Ciò che è interessante, tuttavia, è che le attuali stime dei sondaggi sembrano in realtà abbastanza simili al panorama politico al momento delle precedenti elezioni, nel marzo 2017.

Mentre forse alcuni si aspettavano (o speravano) che la pandemia avrebbe cambiato le carte in tavola,ristabilendo le gerarchie e mettendo i populisti all’angolo, le recenti chiusure e il coprifuoco imposto dal governo hanno scatenato durissimi scontri fra la popolazione stanca di restrizioni e imposizioni , spesso cavalcati opportunisticamente proprio dai partiti di destra, che hanno visto in queste proteste argomenti utili in termine di aumento nei consensi. I Paesi Bassi hanno a lungo fatto affidamento su un "modello Polder" di governo per consenso, che prende il nome dalle aree di terra prosciugate del paese tra dighe che storicamente richiedevano un'attenta gestione. Questa tradizione politica tende a coinvolgere governi di coalizione con un gran numero di partiti che possono richiedere molto tempo per formarsi, e comporta anche consultazioni da parte del governo con sindacati e altri partiti. Ma la pandemia e le accresciute tensioni sociali potrebbero rendere assai più difficile seguire un simile modello.