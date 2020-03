Sánchez usa il decreto economico contro il virus per controllare gli 007

Spagna, gli aiuti contro il virus "blindano" il vice presidente Iglesias nel tavolo dell'Intelligence Il governo ha approfittato del decreto legge sulle misure urgenti per far fronte all'impatto sociale ed economico del coronavirus per proteggere la presenza del secondo vice presidente, Pablo Iglesias, nella commissione che controlla i servizi segreti. Il decreto legge, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, include una disposizione finale che modifica la legge regolatoria del National Intelligence Center del 2002, che regola la Commissione delegata del governo per gli affari di intelligence. Secondo Vicepresidente del Governo di Spagna dal 13 gennaio 2020 nel governo Sánchez II, nonché ministro per i diritti sociali e l'agenda 2030. È fra i fondatori nel 2014 di Podemos, di cui è segretario generale. La notizia della sua entrata nel National Intelligence Center spagnolo fa subito pensare a una modifica dei rapporti economici internazionali della Spagna, difatti le posizione anti atlantiche di Iglesias porterebbero la Spagna ad allontanarsi dagli Usa per la regolamentazione degli accordi economici che comprendono tra le altre cose la questione 5G e Hauwei. Ciò mette la Spagna in una posizione difficile. Madrid è sempre stata un'alleata della sicurezza di Washington. Ha due basi statunitensi sul suo territorio e molte delle sue élite di politica estera hanno forti legami transatlantici. Secondo la nuova formulazione, detta commissione sarà presieduta dal Vice Presidente del Governo designato dal Presidente e, inoltre, "dai Vice Presidenti del Governo nominati dal Presidente del Governo" e dai Ministri degli Esteri e della Difesa, oltre al Ministro degli Interni , il Ministro dell'Economia, il direttore del gabinetto del Presidente, il Segretario di Stato per la Sicurezza e il direttore del CNI, che fungeranno da segretario. "Fino ad ora, un solo vicepresidente appariva come membro della commissione, che era quello che presiedeva.

Finora la legge stabilisce che sulla commissione può esserci un solo vicepresidente: in questo caso, Carmen Calvo . Nel nuovo articolo, sarà il Primo Ministro, Pedro Sánchez, a "designare" tutti i vice presidenti che ritiene necessari.

Il governo ha approvato il 25 febbraio un decreto con il quale la composizione di detta commissione è stata ampliata per includere in essa il secondo vicepresidente e ministro dei diritti sociali e dell'Agenda 2030, Pablo Iglesias. La misura è stata immediatamente impugnata da Vox, che ha presentato ricorso alla Corte suprema e ha chiesto la sospensione cautelare della sua entrata in vigore, sostenendo che si trattava di modificare fraudolentemente una legge mediante un decreto, una norma di rango inferiore. Con la disposizione finale approvata ieri, il cui contenuto è stato riportato da El Confidencial, il governo sta eludendo questa risorsa perché, anche se la Corte suprema fosse d'accordo con Vox, Iglesias rimarrebbe in commissione ai sensi del nuovo decreto legge.

Quando il decreto fu approvato, il Governo assicurò che, sebbene il primo vice presidente, Carmen Calvo, fosse assente, Iglesias non avrebbe presieduto la commissione, ma piuttosto che il ministro della Difesa, Margarita Robles, lo avrebbe fatto, poiché il secondo vicepresidente non era tra i membri di lo stesso o elencato per legge. Curiosamente, nella nuova formulazione di questo articolo, gli attuali membri del governo sono identificati dal loro genere (parla di "ministro della difesa", "ministro degli esteri" o "ministro degli interni"); invece, afferma che la commissione sarà presieduta dal "vice presidente nominato dal Primo Ministro".

Nel dibattito svoltosi mercoledì nella sessione plenaria del Congresso, il presidente del PP, Pablo Casado, ha descritto la modifica della legge CNI come "non molto dignitosa" attraverso il decreto legge di misure urgenti contro gli effetti della pandemia.