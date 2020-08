Le 10 falsità raccontate nella Convention Repubblicana

La Convention Democratica è iniziata con una serie di dichiarazioni che non rispettano il vero. In un video Donald Trump assicura di non essersi mai tirato indietro dalle sue promesse e di averle compiute tutte. 'Il 49% delle promesse di Trump non è stato mantenuto mentre il 24% si’ è quanto dichiara il sito web di fact check PolitiFact che ha monitorato 100 promesse del Presidente.

Ecco una collezione delle falsità della prima notte:

I democratici vogliono che il Governo si carichi dell’assistenza sanitaria.

Biden vorrebbe abbassare l’Assistenza generale dai 65 anni ai 60 ma non intende ’sposare’ l’idea di Sanders che invece vorrebbe il ‘Medicare for all’. Biden aumenterebbe gli aiuti federali all’Obamacare affinché molti più americani della middle class possano acquistare la copertura.

Abolire le periferie.

I dem non hanno in preventivo di abolire alcuna periferia alla suddivisione in zone delle case unifamiliari. Si vorrebbe affrontare la segregazione razziale ma certamente non abolendo alcun sobborgo.

Disoccupazione.

I repubblicani avrebbero dato all’America la disoccupazione più bassa degli ultimi 50 anni e un tasso di disoccupazione record per gli afroamericani. Lo scorso settembre il tasso di disoccupazione era al 3,5%, il più basso dal 1969, ma la pandemia ha creato milioni di disoccupati soprattutto tra afroamericani e ispanici. La disoccupazione è ora al 14,7% il più alto livello dal 1948.

Cina e Biden.

Trump Jr. ha detto, che secondo un rapporto dell’Intelligence americana, la Cina preferirebbe Biden perchè indebolirebbe l’economia a stelle e strisce. Non esiste nessun rapporto a tale proposito. La Cina preferirebbe Biden primo perchè lo ritiene meno ‘imprevedibile’ e più ‘ affidabile' di Trump e secondo perchè non ha dimenticato i continui e pesanti attacchi del Presidente in carica.

Middle class,

che avrebbe beneficiato secondo Trump Jr. dell’attività dell’Amministrazione attuale. In realtà il reddito della classe media, cresciuto per tre anni sotto Obama, è rimasto fermo con Trump a 63000 dollari.

Democratici e armi.

I dem confischeranno tutte le armi

è stato detto alla Convention.Il piano di Biden prevede che i cittadini che hanno armi d’assalto le vendano al Governo o le registrino presso le autorità.

Accuse di xenofobia.

E’ stato detto che Biden avrebbe dichiarato che Trump è xenofobo e razzista per aver imposto restrizioni ai voli dalla Cina. Biden, nell’occasione specifica, avrebbe sostenuto che ‘non è il momento per fare record di xenofobia isterica o allarmismo per mettere al secondo posto la scienza’ ma senza mai nominare né i viaggi e tantomeno la Cina.

Lavoratori delle Poste.

‘Credetemi nessuno meglio di noi si è preso cura dei bravi lavoratori delle poste, non manderemo via nessuno, se verrà fatto sarà fatto dai democratici’ ha detto il Presidente.La verità è che l’USPS aveva in programma di ridurre drasticamente l’orario di lavoro in almeno un distretto. In un documento ottenuto dalla CNN era previsto un taglio tra i 100000 e 124000 lavoratori postali di molti settori.

Fondi alla polizia.

Nella Convention è stato detto che i Dem vorrebbero togliere molti fondi alla polizia. In diverse occasioni Biden ha detto che 'No, non appoggio il defunding della polizia, piuttosto appoggio il condizionare gli aiuti federali alla polizia in base al fatto che soddisfino o meno determinati standard di decenza e onorabilità. Polizia che sia in grado di dimostrare di poter proteggere la comunità e tutti nella comunità.

Trump e la gestione della pandemia da Coronavirus.

Trump avrebbe gestito bene la pandemia sono stati media e i Democratici a darne un racconto sbagliato.La verità è un’altra:Trump ha continuato a minimizzare il virus fino a marzo. Ha dichiarato a febbraio che il numero di casi negli Stati Uniti sarebbe passato "entro un paio di giorni" da 15 a "vicino allo zero" e ha previsto che il virus poteva "scomparire" per un "miracolo" o qualcosa del genere. Alla fine di febbraio stava ancora paragonando il virus all’influenza; a marzo ha consigliato di non adottare misure più severe di quelle richieste dall’influenza. Sempre a marzo ha affermato che il virus era sotto controllo e che i Dem e i media stavano dando troppa importanza alla situazione. Quasi 6 milioni di contagiati e 180000 sono l’evidenza della bugia repubblicana.