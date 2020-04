Lenin, 150 anni dalla nascita. Ma di lui nella Russia di Putin resta poco

22 aprile 1870. Nell'allora Simbirsk, strategico nodo industriale sul bacino artificiale di Samara lungo il fiume Volga, nasce Vladimir Il'ič Ul'janov. Lenin. Esattamente 150 anni dopo, il 22 aprile 2020, era stato fissato il referendum costituzionale che avrebbe di fatto consegnato il potere a vita a un altro Vladimir, Putin. Poi è arrivato il Covid-19, la cui esistenza in Russia è stata a lungo rinnegata da Mosca, a sompaginare i piani e costringere al rinvio del voto che eliminerà il vincolo dei due mandati presidenziali consecutivi.

Il primo Vladimir, Ul'janov (nome al quale si è adeguata anche la città che lo vide nascere) leader dei bolscevichi e timoniere della rivoluzione d'ottobre del 1917, avviò la trasformazione della Russia nel primo regime comunista della storia, con il completamento geopolitico del sogno imperiale degli zar e la creazione dell'Unione Sovietica. Il secondo Vladimir, Putin, ha invece messo sotto silenzio la rivoluzione per esaltare il patriottismo russo e le radici cristiano ortodosse della Russia. Non ha mai commemorato l'anniversario della nascita di Lenin e da tempo a Mosca non si festeggia più il 7 novembre per la Rivoluzione, bensì il 9 maggio per il Giorno della Vittoria. La vittoria in questione è quella contro il nazi fascismo, che rappresenta per i russi il più alto momento di unità della loro storia, al contrario della divisiva epopea rivoluzionaria.





Poco è rimasto, a livello politico, dei comunisti in Russia. Boris Eltsin prese a cannonate il Parlamento nel 1993 reprimendo la rivolta portata avanti da Alexander Rutskoy e Ruslan Chasbulatov. Putin ha preferito 'addomesticare'. Il KPRF guidato da moltissimi anni dal grigio Gennadij Zjuganov viene considerato un oppositore tollerato dal Cremlino, innocua e che si accontenta di ricordare gli anni dell'Urss. Alle ultime elezioni presidenziali del 2018 Pavel Grudinin, candidato del KPRF, raccolse l'11,77% pari a 8.879.463 voti. Quasi scomparsi nelle grandi città come Mosca e San Pietroburgo (Leningrado), i comunisti russi mantengono una certa forze nelle zone rurale e agricole, soprattutto nella lontana Siberia e tra la popolazione anziana. Anche se taluni lo indicano come successore del PCUS (Partito Comunista dell'Unione Sovietica) e del Partito Comunista della Repubblica Socialista Sovietica Russa, il KPRF non è loro legalmente correlato. Il partito fa costante richiamo al patriottismo russo, oltre che al comunismo. Nella Federazione Russa esistono anche altri partiti comunisti minori, come il Partito Comunista Operaio Russo che considera la forza politica di Zjuganov troppo legata a Putin e troppo moderata. Il PCOR non ha mai superato il 2% alle elezioni e, a differenza del KPRF, viene visto di cattivo occhio dalle autorità di Mosca.





In Bielorussia i comunisti sono in grande spolvero. Alle elezioni del 2019 il Partito Comunista di Bielorussia ha ottenuto il 10,62% con 559.537 voti. Fondato nel 1996, il KPB è un partito politico di ispirazione comunista che supporta il presidente Aljaksandr Lukašėnka (unico Paese nell'ex Urss che ha ripristinato la bandiera dell'epoca sovietica mettendo da parte quella pre-Urss che era stata rilanciata dopo l'indipendenza da Mosca alla fine del 1991). Il capo del Partito è Tatsyana Holubeva e il segretario è Igor Karpenko. Il 15 luglio 2006 il Partito Comunista di Bielorussia ha proposto di fondersi con il Partito dei Comunisti di Bielorussia (PKB). Mentre il Partito Comunista di Bielorussia appoggia l'uomo forte di Minsk, il Partito dei Comunisti di Bielorussia è uno dei principali partiti di opposizione. Il PKB ha rifiutato la fusione e nel 2009 ha cambiato nome in Partito della Sinistra Unita Bielorussa "Mondo Giusto".

In Ucraina il partito comunista è stato messo al bando il 24 luglio 2015 dopo la svolta filo-occidentale. Alle elezioni del 2014, le ultime a cui si era presentato, il PCU aveva ottenuto il 3,88%, risultando quindi escluso dal Parlamento di Kiev (Rada). Anche in Bulgaria la presenza dei comunisti oggi è quasi inesistente. Il Partito Comunista di Bulgari, guidato da Aleksandar Paunov, è stato fondato nel 1996 come Partito Comunista, dal 2001 è parte della Coalizione per la Bulgaria, un'alleanza guidata dal Partito Socialista Bulgaro e quindi non si batte per il ritorno al sistema in vigore a Sofia fino al 1989. I comunisti sono una piccola componente di una coalizione di sinistra.





Il Partito Comunista Polacco è estremamente marginale nella vita politica di Varsavia. Fondato il 9 ottobre 2002 viene considerato l'erede storico e ideologico del Partito Comunista di Polonia fondato nel 1918 e sciolto nel 1938 con l'invasione nazista. L'attuale presidente del partito è Krzysztof Szwej, che è stato eletto al terzo congresso del partito nel dicembre del 2010, succedendo a Józef Łachut. Il Partito Operaio Unificato Polacco che guidò il Paese durante il comunismo è stato sciolto nel 1990.

In Ungheria, dopo la caduta del regime comunista, è nato il Partito Operaio Ungherese, erede del Partito Socialista Operaio Ungherese. Una parte del vecchio sistema costituì il Partito Socialista Ungherese, mentre l'altra parte rifondò il Partito Socialista Operaio Ungherese, mantenendone la denominazione. Tale partito cambiò il nome in Partito Operaio nel 1993 e in Partito Comunista Operaio Ungherese nel 2005. Infine, nel 2013, il partito ha dovuto nuovamente cambiare nome in Partito Operaio Ungherese dopo che una legge vietò l'utilizzo di nomi associati al comunismo. La presenza nella Budapest di Viktor Orbán degli eredi del socialismo reale è solo di testimonianza.

In Romania gli anni del socialismo reale di Nicolae Ceaușescu e della moglie Elena sono ormai un lontano ricordo. Oggi la legge romena vieta la costituzione di un partito comunista e si socialisti di Bucarest sono una sinistra moderna che nulla hanno a che fare con il regime che governò fino al 1989. Gruppi abbastanza nutriti e formati soprattutto da anziani nostalgici ogni anno si recano sulla tomba di Nicolae ed Elena Ceaușescu in occasione dell'anniversario della morte, ma si tratta quasi di folclore e non di un'organizzazione politica.

La Repubblica Ceca è forse l'unico Paese dell'ex Patto di Varsavia che ha un partito comunista di un certo rilievo. Il Partito Comunista di Boemia e Moravia è un partito di ispirazione marxista-leninista fondato nel 1989. Al pari del suo corrispondente slovacco (che però è quasi inesistente dal punto di vista elettorale), il Partito Comunista di Slovacchia, si è formato dopo lo scisma del Partito Comunista di Cecoslovacchia. Nel corso degli anni 2000 èi comunisti cechi sono stati in grado di raggiungere anche il 15%, terza forza del Paese, ma negli ultimi anni la loro forza elettorale si è via via ridotta sotto il 10%.





In Germania l'erede (lontanissima) della Sed, il Partito di Unità Socialista di Germania che guidava la Ddr, è la Linke. A livello federale la percentuale elettorale si attesta tra l'8 e il 10% ma la gran parte dei voti arriva dalla parte orientale della Germania. In alcune zone dell'ex Berlino Est, dove vivevano i notabili del regime, la Linke e la Pds prima, arriva perfino a superare il 40%. A livello europeo la Linke è membro del Partito della Sinistra Europea e i suoi esponenti siedono nel gruppo Sinistra Unitaria Europea - Sinistra Verde Nordica e quindi nessun riferimento al socialismo reale. All'interno della Linke esiste una minoranza (intorno al 10%) chiamata Kommunistische Plattform (KPF), Piattaforma Comunista, che ha tra gli obiettivi principali la conservazione e l'avanzamento del pensiero marxista. Esiste anche un Partito Comunista (DKP) fondato però nella Germania Ovest e non nella Ddr che ha una forza elettorale irrisoria: nelle elezioni federali del 24 settembre 2017 il DKP ha riportato 11.713 voti corrispondenti allo 0,03% dei voti totali.

Insomma, tra Russia e paesi dell'ex blocco sovietico, non sembra avere più molto spazio la figura di Lenin, anche se il suo corpo imbalsamato continua a essere custodito nel mausoleo nella Piazza Rossa di Mosca. Posizionamento ribadito da Putin di recente, che ha definito Lenin "un santo", conferendogli più un'aurea spirituale e quasi folcoristica che non politica o storica.

"Perché l'Unione Sovietica è caduta? Perché ha rinnegato Lenin e ha rinnegato Stalin, ha rinnegato il ruolo del partito comunista". Parole pronunciate da Xi Jinping nel 2013 di fronte al Comitato centrale del suo partito comunista, quello che governa in maniera stabile la Cina da oltre 70 anni. Ma, a parte il mausoleo di Mao Zedong in piazza Tiananmen, quella del "socialismo con caratteristiche cinesi" è tutta un'altra storia.