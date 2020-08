Libano, esplosione impressionante al porto di Beirut, almeno 10 morti. VIDEO

Libano, esplosione al porto di Beirut: decine di feriti

Decine di persone sono rimaste ferite nelle esplosioni che hanno scosso l'aerea portuale della capitale libanese Beirut. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L'onda della potente deflagrazione ha investito un'estesa area della città, distruggendo diversi edifici. In attesa di un bilancio più preciso della forte esplosione avvenuta a Beirut, la Croce Rossa libanese ha riferito che vi sarebbero decine di feriti, alcuni dei quali sepolti sotto le macerie. La deflagrazione, avvenuta nella zona del porto, è stata avvertita in tutta la capitale libanese, provocando scene di panico tra i cittadini.

My brother sent me this, we live 10 KM away from the explosion site and the glass of our bldgs got shattered. #Lebanon pic.twitter.com/MPByBc673m — Abir Ghattas (@AbirGhattas) August 4, 2020

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle cause della forte esplosione nella zona portuale di Beirut, avvertita in tutta la capitale libanese. Alcune notizie non confermate riferiscono di due esplosioni, la seconda delle quali nel centro della città, nei pressi della residenza della famiglia Hariri. Si fa notare come il Tribunale speciale dell'Onu sull'assasinio dell'ex premier Rafik Hariri debba a breve emettere il suo verdetto. I quattro imputati, in contumacia, sono membri delle milizie sciite filo iraniane di Hezbollah, che hanno sempre negato di avere avuto un ruolo nella morte dell'ex premier. Da mesi il Libano soffre di una gravissima crisi economica, aggravata dalla pandemia di coronavirus, con frequenti proteste e scontri tra manifestanti e polizia.

A causare la potente esplosione avvenuta nella zona del porto di Beirut sarebbe stato un incendio in un magazzino di fuochi d'artificio. E' quanto riporta l'agenzia di stato libanese, citata dalla Cnn. Secondo quanto riferito dalla Croce Rossa locale, vi sarebbero numerosi feriti. Molti gli edifici danneggiato dall'esplosione, avvertita in tutta la città. Tra questi, anche il quartier generale dell'ex premier libanese Saad Hariri e l'ufficio di corrispondenza della Cnn. Nei cieli della città aleggia ora una nuvola di fumo, mentre i vigili del fuoco sono accorsi nell'area della deflagrazione per spegnere le fiamme.