Libia, 'Bolton diede l'ok all'offensiva di Haftar'. Usa dietro la guerra?

L'ex consigliereper la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, avrebbe dato via libera all'offensiva che il generale Khalifa Haftar lanciò contro Tripoli ad aprile dello scorso anno. Lo ha rivelato il 'New York Times', riferendo il contenuto di un colloquio telefonico tra l'uomo forte dellaCirenaica e Bolton, allora in carica, avvenuto alla vigilia di unaconferenza di pace tra le fazioni in guerra in Libia, sostenuta da Washington. In un articolo intitolato "La Casa Bianca ha benedetto un aguerra in Libia, ma la Russia l'ha vinta", il Nyt - riferendosi sempreal colloquio - ha sostenuto che Haftar non voleva parlare di pace, machiedeva il via libera della Casa Bianca per un attacco lampo contro Tripoli che, nelle previsioni del generale, sarebbe dovuta cadere prima dell'inizio dei colloqui a Ghadames. "Bolton non disse no", si leggenell'articolo. Il risultato fu l'attacco lanciato da Haftar il 4 aprile 2019 e poi respinto dal governo di accordo nazionale (Gna)



Secondo un ex alto funzionario dell'Amministrazione statunitense, quando Haftar chiese l'approvazione della Casa Bianca per lanciare l'attacco, la risposta di Bolton fu "lucegialla, né verde né rossa". Tuttavia tre diplomatici occidentali, al corrente della conversazione telefonica tra Haftar e alti funzionari statunitensi, hanno affermato che Bolton disse al generale che se aveva intenzione di attaccare, di farlo in fretta. Secondo i diplomatici, Haftar considerò quell'affermazione un'approvazione esplicita da parte di Washington, evidenzia il 'Nyt'.