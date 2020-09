Libia, Di Maio a Tripoli. "Consolidare tregua" e si progettano le grandi opere

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina volerà a Tripoli in una fase delicata del governo Serraj. Infatti, come scrive Repubblica, il presidente libico ha appena sospeso dalle sue funzioni il ministro degli Interni Fathi Bishaga, l'uomo che ha coordinato le forze militari di Tripoli nella difesa dagli attacchi del generale Haftar. Lo scontro fra Serraj e Bishaga mette in imbarazzo innanzitutto la Turchia, che ha "salvato" il governo Serraj dall'offensiva di Haftar, ma lo ha fatto stringendo un rapporto fortissimo proprio con Bishaga: il capo dei servizi turchi, il capo della Difesa e lo stesso Erdogan hanno creato un rapporto diretto con Bishaga.

Sempre come riferisce Repubblica, Di Maio proverà a capire personalmente cosa sta accadendo, ribadendo

però che questo è il momento per spingere verso un accordo definitivo di cessate-il-fuoco con le autorità della Cirenaica guidate dal presidente del Parlamento Agila Saleh. Di Maio poi volerà anche a Tobruk per vedere proprio Saleh. E fra i temi che affronterà ci sarà un massiccio dossier industriale e commerciale. Con il ministro viaggerà anche il sottosegretario Manlio Di Stefano, delegato al Commercio estero. La Farnesina vuole riattivare la Commissione mista italo-libica sulle questioni economiche, per affrontare innanzitutto due temi: i crediti vantati dalle aziende italiane e le prospettive e i progetti di comune interesse per il rilancio delle relazioni economiche.

Tra i progetti più importanti in sospeso ci sono l'"autostrada della pace" e l'aeroporto internazionale di Tripoli. I libici chiedono di riprendere appena possibile l'autostrada costiera prevista dall'art. 8 del Trattato di Bengasi firmato da Gheddafi e Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda l'aeroporto di Tripoli, il consorzio Aeneas si è aggiudicato la costruzione di 2 terminal (uno per voli internazionali, un altro per voli nazionali), un parcheggio e la strada di accesso per 78 milioni. I lavori sono bloccati per motivi di sicurezza, l'aeroporto internazionale (a circa 20 chilometri a sud di Tripoli) è stato uno dei punti in cui la battaglia è andata avanti per mesi. Adesso il consorzio Aeneas si prepara a riprendere i lavori, ma le condizioni di sicurezza devono essere garantite.