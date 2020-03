"Libia-Iran-Iraq, ci siamo alienati. Serve un dialogo urgente con Mosca”

L’ex ministro degli Esteri, Frattini: “Su Libia, Iran e Iraq ci siamo alienati. Serve dialogo urgente con Mosca”

Franco Frattini, ex ministro degli Esteri, presidente della Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, sotto vigilanza dello stesso dicastero di cui era titolare con il governo Berlusconi, già commissario europeo, invita il premier Giuseppe Conte e il titolare della Farnesina Luigi Di Maio a essere incisivi sul tavolo dell’agenda politica estera.

Iran, Iraq, Siria e Libia i temi più caldi. Soprattutto quando il due marzo scorso, Ghassn Salamè, inviato speciale dell’Onu ha rassegnato le dimissioni, dopo aver tentano invano di riunire i libici e di frenare le interferenze esterne. Nello scacchiere internazionale con chi dialogare? «Con Putin se vogliamo arginare tutto questo», ci spiega Frattini in un’intervista esclusiva, «altrimenti rischiamo di essere tagliati fuori completamente».

In Siria come in Libia il baricentro si è spostato verso Oriente. Il binomio Turchia-Russia ha preso il sopravvento. Erdogan come ricatto all’Europa apre i rubinetti dei migranti. Come fermare questa deriva?

Frattini risponde: «E’ tempo per l’Italia di tornare in campo e recuperare il ruolo che le spetta nel Mediterraneo, cioè da protagonista, svincolandosi dalla Germani e Francia». Sembra una mission impossibile? L’Onu in un mese ha convocato due incontri con le fazioni libiche contrapposte. Ma l’inviato speciale in Libia, ha lasciato l’incarico.

Ci sono margini seri per una tregua permanente?

No, purtroppo. Non a stretto giro. Del resto anche al vertice di Berlino del 19 gennaio scorso, dove era stata siglata una tregua, ha dimostrato francamente il suo fallimento visto che non ci sono state proposte concrete rispetto ai due attori che contano davvero, ovvero la Russia e la Turchia. Difatti appena concluso è stata violata l’intesa del coprifuoco varie volte, con scontri e rappresaglie. Sia a Berlino sia a Ginevra emerge un dato politico: l’Europa non ha assunto nessuna delle iniziative che si erano accennate: dalla visione di ricognizione, all’ipotesi di forza di pacificazione e di interposizione tra le due fazioni di Tobruk e di Tripoli. Mosca e Ankara sono contente di questo. E’ chiaro che l’Europa non può mandare, né tantomeno l’Italia soldati come peacekeepers con il rischio di farli diventare bersagli. Quindi la vicenda libica ancora è bloccata e non vi è una leadership forte che riesca a parlare con Putin e Erdogan. Haftar è protetto da Mosca e al-Sarraj da Ankara. E se si consolidano queste due sfere di influenze in Libia, divisa in due parti: una controllata da Egitto, Russia ed Emirati Arabi Uniti e l’altra con l’appoggio di Qatar e Turchia, ai due sta benissimo. Per noi, sarebbe fatale, perché schiacciati tra gli uni e gli altri. Questa è la realtà di oggi.

In Libia come in Siria ormai sono protagonisti Erdogan e Putin. L'Europa è messa all'angolo. Cosa dovrebbe fare l'Italia?

L’Italia e l’Europa tutta dal 2012 in poi non hanno approfittato degli spazi che si potevano aprire. Ricordo che all’uscita dal ministero degli Esteri, era dicembre 2011, noi avemmo la certezza del disimpegno americano in Libia. Questo apriva per l’Europa una grande opportunità.

Nello specifico, quali opportunità?

Quando gli americani ci dissero: «Quello è il vostro vicinato, occupatevene voi», potevamo ritagliarci un ruolo da protagonisti. Ma, complici la crisi economico-finanziaria e la convinzione che fosse prematuro un impegno Nato, perdemmo questa opportunità. Ci avevo lavorato negli ultimi mesi di governo, ma venne tutto abbandonato. Gli europei hanno lasciato ad altri questo spazio vuoto, che è stato riempito dagli arabi. Qatar da un lato, Iraq ed Egitto dall’altro. Nel frattempo Russia e Turchia non hanno mai abbandonato i loro interessi.

Che tipo di interessi?

La Russia e la Turchia si sono assicurati il monopolio del Mediterraneo orientale, firmando accordi con colossi mondiali a loro vantaggio. Le compagnie petrolifere russe per esempio la Rosfnet e Gazprom, che sono da tempo in Libia, hanno contratti e accordi con la Noc (National Oil Company), questa è la maggiore società petrolifera libica che gestisce e coordina tutta l’energia. Poi vi è l’intesa stipulata da Erdogan con la Noc, con la quale la Turchia diventa una fonte di profitto eccezionale per i grossi monopoli del settore, assumendo così un ruolo di primo piano nel panorama internazionale. Praticamente quasi tutte le grandi rotte degli oleodotti e dei gasdotti passano attraverso la Turchia: per esempio il TurkStream e il Tap (Trans Adriatic Pipeline), sono tutti gasdotti e oleodotti che attraverso il mar Nero e o la Turchia arrivando ai Balcani e anche all’Italia. Noi, riceviamo gas da loro. La Turchia per questo grandissimo interesse nel settore energetico vuole la Libia e per il medesimo fine anche la Russia, che è il maggior produttore al mondo di gas. Noi ancora una volta, rischiamo di rimanere fuori.

Cosa può fare l’Europa?

Politica e diplomazia estera europea. Abbiamo lasciato loro un enorme spazio vuoto. E si sono presi il futuro della Libia. Come è accaduto in Siria, dove senza l’accordo tra l’Iran, Turchia e Russia ci sarebbe stata una strage. In quest'ultimo caso il paradosso è che i curdi, solitamente sempre protetti dall’Occidente, sono stati difesi da Putin, altrimenti Erdogan li avrebbe spazzati via. Questo denota assenza totale della politica estera europea.

E l'Italia?

Abbiamo una possibilità importante perché siamo uno dei pochissimi paesi europei che ha rapporti con Mosca e con Ankara. Non è un caso che prima il ministro Di Maio e poi il premier Conte siano volati ad Ankara prima della conferenza di Berlino per sondare come la Turchia vedesse la situazione. Dovremmo sfruttare al meglio questa chance. Ora dovremmo puntare a Mosca, con la quale malgrado l’embargo e le sanzioni abbiamo sempre mantenuto rapporti di scambio culturale, universitario ma anche di incontro politico. Serve però una maggiore azione diplomatica con Putin. In questa maniera avremmo certamente margine e tutti i titoli per prendere la guida di un’azione di peacekeeping, perché saremmo riconosciuti dalle parti in causa come alleati credibili. Potremmo giocare un ruolo di valore aggiunto soltanto se tutta l’Europa unita decidesse di intraprendere iniziative concrete, come fece in passato con la crisi in Georgia e con l’Ucraina per esempio con le missioni dell’Osce. Un mandato di pacificazione che potrebbe essere guidato dall’Osce anche se l’Africa non ne fa parte oppure una missione di soft power europeo per una institution building,cioè un’azione di ricostruzione delle istituzioni, dell’assetto di legge e di pubblica sicurezza. Oggi le milizie in Libia tranne quelle schierate con Haftar e al-Sarraj, non si ha contezza a chi rispondono e quante siano. Non penso che i russi e turchi si preoccuperanno di costruire le istituzioni libiche del futuro, o le strutture di diritto e di pubblica sicurezza o di mantenere ordine e coesione.Questo lo può fare solo l’Europa, come nei Balcani e come lo stiamo facendo noi molto bene in Libano, con una missione dell’Onu, a guida italiana.

Cosa occorre quindi per essere incisivi?

L’Italia deve assolutamente ritornare a essere un punto di riferimento. Non possiamo di certo lasciare il ruolo di mediatore alla Germania o alla Francia, che sosteneva davanti a tutto il mondo il governo di al- Sarraj, mentre poi faceva accordi con Haftar, per il suo interesse nazionale. Noi dobbiamo tornare al centro della politica europea e lo possiamo fare. Abbiamo ottimi rapporti anche con gli Emirati, con il Qatar, così come con la Tunisia.

Alla conferenza di Berlino però alcuni Paesi, come la Tunisia non sono stati invitati...

Un errore clamoroso. Anche la Grecia, è stata fatta fuori e avrebbe dovuto partecipare per due ragioni molto semplici: è la principale vittima in caso di inasprimento dei rapporti con la Turchia, perché parliamoci chiaro, se Erdogan apre i rubinetti dei rifugiati, questi arriverebbero in massa in Grecia. Inoltre è il paese che soffre molto la presenza della Turchia nel Mediterraneo orientale, specie dopo che quest’ultima, con l’accordo Tripoli-Ankara, ha preso il controllo di quella fascia di mare a fini di scambi di cooperazione energetica. Quindi la Grecia è la nazione che ha subito l’impatto più forte della presenza turca in Libia. Per questo doveva essere presente al vertice di Berlino, anche perché è uno dei membri del cinque più cinque.

Può spiegare meglio la formula del “5+5”?

Certamente, il famoso 5+5, è un organismo già collaudato da tempo, composto da cinque paesi della riva nord del Mediterraneo quindi europei tra cui Italia, Grecia, Cipro, Malta che hanno un ruolo importante sul Mediterraneo e cinque paesi della riva sud, tra cui Egitto e anche la Libia. Quindi il solo fatto che al vertice di Berlino si sia stabilito di affidare a questo organismo, che è cosa diversa dalla partecipazione di tutta l’Europa, le vicende delicate della Libia fa capire che il disimpegno politico e concreto europeo è abbastanza forte. L’Italia per questo deve e può diventare un ponte tra l’Europa - che non conta davvero nulla in Libia - e il duo Erdogan- Putin. I due non hanno interesse a farsi la guerra. La Russia ha la Cirenaica mentre la Turchia la Tripolitania. Noi non possiamo rimanere a guardare. Sarebbe opportuno mantenere un dialogo con la Libia affinché rimanga unita. Se continuano così, con due fazioni permanenti, saremo tagliati fuori definitivamente.

Con chi dialogare in Libia?

Nella politica estera il dialogo si fa con chi conta. Oggi va fatto con Ankara e con Mosca. Loro hanno uomini sul terreno libico e sono in grado di avere una leva molto forte sia su al-Sarraj sia su Haftar. Solo nel momento in cui rafforzeremo questo con Erdogan e Putin, avremo pieno titolo per confrontarci con i libici e mettere sul tavolo le nostre proposte. L’Italia non deve appoggiare Haftar o al-Sarraj. Deve scongiurare la divisione in due della Libia.Questo è il punto centrale.

L'idea di un inviato speciale dell'Europa in Libia è sbagliata?

Nel 2010 avevamo creato un piccolo gruppo di contatto tra Italia, Usa, Francia, Gran Bretagna, Qatar e Emirati Arabi e si decidevano davvero iniziative proficue per tutti. Ci si vedeva più di due volte al mese e vi era un rapporto continuo tramite conference call sulle posizioni congiunte da intraprendere in ambito di politica estera, oltre al fatto che decidevamo insieme tutto, anche l’uniformità di dichiarazioni da dare alla stampa. Non vi erano toni stonati o voci fuori dal coro. Questa iniziativa dovrebbe esser riproposta. Il mio suggerimento al ministro Di Maio sull’inviato speciale in Libia, è stato quello di attendere una linea condivisa da tutti, al fine di creare per ogni paese un inviato speciale in Libia, ma con posizioni univoche tra loro. E’ fondamentale questo. Oggi fare una conference call via skype non ci vuole niente per parlare concretamente su come affrontare assieme per esempio l’assedio di Tripoli, o il blocco dell’aeroporto internazionale di Tripoli, l’estrazione del petrolio che Haftar blocca e sblocca a danno dei cittadini libici. Se questa risoluzione diplomatica verrà riproposta, probabilmente nel summit dei dieci Paesi, potrebbe avere un senso la nomina di un inviato speciale. E secondo me questa sarebbe la direzione giusta.

Chi potrebbe essere adatto?

Per l’Italia occorrono persone che sappiano perfettamente quali siano i rapporti con Russia e Turchia, di alto spessore con una notevole credibilità. Per fare questo il nostro governo dovrebbe intraprendere iniziative e osare

Ci può dire quali?

Prima un coordinamento, altrimenti saremo tagliati fuori con il rischio di dare via libera alle milizie che in buona parte non si sa a chi rispondono e hanno campo libero in tutta la Libia. Ecco perché serve una risoluzione diplomatica urgente. Poi potremmo ad esempio replicare la conferenza di Palermo, fare un bis vista la sua buona riuscita, oltre al fatto che l’Italia è il membro più importante del 5+5 e creare un gruppo di contatto di dieci Paesi, per allargarlo a Russia, Turchia, Usa oltre all’alto rappresentante Onu, quindi un tavolo di 14. Verrebbero tutti. Non sarebbero i 26 paesi membri dell’Ue ma un gruppo molto più semplice, snello da riunire. In questa maniera l’Italia potrebbe spostare il baricentro da Est verso l’Europa, e dall’Europa sull’Italia.

Rumors la indicano nella smart list, come inviato speciale in Libia?

Non mi piace il toto-nomine. Sono pienamente soddisfatto del mio lavoro.

Cosa ne pensa del memorandum Roma-Tripoli?

Deve esser migliorato. Oggi non c’è a mio avviso la forza e la capacità negoziale per farne uno nuovo. Detto questo, tra abolirlo o sospenderlo, bisogna pensare a un correttivo, ovvero a un preciso obbligo per le Nazioni Unite dell’agenzia per i rifugiati, Unhcr, di tenere sotto controllo i centri di ospitalità temporanea che sono in Libia, i quali versano in condizioni molto brutte. So per certo che l’Onu vorrebbe una responsabilità maggiore proprio per controllare le condizioni dei diritti individuali dei migranti in questi campi. L’Unhcr voleva fare dei centri propri in territorio libico, ma il memorandum essendo stilato tra Roma e Tripoli, esclude le Nazioni Unite. Però se Libia e Italia integrassero questo accordo includendo questa prerogativa dell’Onu sarebbe un bene prezioso per tutti.

Vicenda Usa-Iran di gennaio. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha dichiarato: «L'Europa non è stata d'aiuto per Washington». E’ la verità?

Sì. Noi ci siamo alienati sia con gli uni sia con gli altri. Con l’Iran non siamo stati in grado di difendere l’accordo sul nucleare, timorosi della pressione americana. E quando c’è stata l’azione militare degli Usa (uccisione del generale Qassem Solemani, ndr) noi l’abbiamo semplicemente condannata, senza intervenire. Di fatto abbiamo perso credibilità agli occhi due Paesi a noi vicini. Non abbiamo fatto mediazione europea. Questo è il punto. Siamo stati tagliati fuori completamente. L’Iran, per esempio, ha sempre considerato l’Italia un importante interlocutore, oltre a essere storico alleato di Israele e Usa. Ma anche Trump sperava in un nostro ruolo preminente.

Sicuramente, ma non è stata interpellata nemmeno la Nato…

Se il presidente Macron si permette di dire che è in stato comatoso e il presidente Trump dichiara che è obsoleta, è chiaro che occorre un rilancio politico di prima grandezza della Nato. Pensi che l’abbiamo schierata anche per mettere le sanzioni sui prodotti agricoli contro la Russia invece di ragionare su un’azione di stabilizzazione dell’intero Medio Oriente, dove Putin gioca la parte del leone.

A che punto siamo invece in Iraq?



Siamo in un punto di estrema debolezza. Il governo sciita è ormai sostanzialmente succube dalle pressione iraniane. E l’invito rivolto a tutte le truppe occidentali di andarsene riguarda anche noi. Rischiamo quindi di trovarci non più nel Paese che abbiamo aiutato e formato nell’abbattere la dittatura, ma in un posto ostile. Ciò crea una condizione molto imbarazzante per i nostri soldati. Ma sono dell’opinione che scappare a gambe levate, ritirandosi, non farebbe altro che nuocere alla credibilità occidentale. Formalmente la missione resta. Anche perché noi siamo lì per addestrare, non per altro. E questo, ci distingue enormemente dagli altri.