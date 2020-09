Londra, scontri tra polizia e manifestanti anti-lockdown

Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri tra la polizia e i manifestanti contro il lockdown a Trafalgar Square, nella capitale britannica Londra. Alla manifestazione hanno preso parte migliaia di persone. Alcune di loro si sono scontrate con gli agente anti-sommossa. La folla ha lanciato bottiglie contro gli agenti, urlando loro di scegliere "da che parte stare". La polizia ha risposta con alcune cariche.

CORONAVIRUS: JOHNSON ALL'ONU, 'UMANITA' PRESA DI SORPRESA, SIAMO STATI LENTI A REAGIRE'

L'umanità è stata colta dal coronavirus "mentre stava facendo un pisolino" e "ha faticato a recuperare con agonizzante lentezza". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, intervenendo in videoconferenza ai lavori della 75esima Assemblea generale dell'Onu. Per garantire che il mondo intero sia all'altezza di altre crisi sanitarie globali, il premier ha annunciato l'impegno del Regno Unito a versare all'Organizzazione Mondiale della Sanità 340 milioni di sterline nei prossimi quattro anni - un aumento del 30 per cento rispetto al precedente quadriennio, che fa della Gran Bretagna uno dei maggiori donatori. Tuttavia, Johnson, che ha paragonato gli sforzi per la ricerca di un vaccino ad una "gigantesca corsa ad ostacoli globale", ha messo in guardia dai rischi che possono derivare dalla fretta. "Mentre siamo alla ricerca di un vaccino, non dobbiamo mai prendere scorciatoie, assottigliare la fase di test o sacrificare la sicurezza per la velocità", ha detto il premier britannico. "Sarebbe una tragedia assoluta - ha aggiunto - se nella nostra ansia dessimo una mano ai matti, ai no vax, agli ossessivi pericolosi, che fanno campagna contro i vaccini e mettessimo a rischio milioni di vite".