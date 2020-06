"M5s è stato finanziato dal Venezuela: 3.5 mln a Casaleggio senior nel 2010"

Il Movimento 5 Stelle di Gianroberto Casaleggio sarebbe stato finanziato per 3.5 mln di euro dal governo del Venezuela. E' quanto scrive il quotidiano spagnolo Abc che ha pubblicato una lettera dove si legge che Casaleggio senior avrebbe ricevuto denaro in quanto promotore di un “movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista” in Italia. Secondo il racconto pubblicato, Nicolás Maduro, all'epoca ministro degli Esteri, avrebbe autorizzato l’invio di una valigia contenente 3,5 milioni di euro al Consolato del Venezuela a Milano per finanziare il partito nato nel 2009, secondo alcuni documenti classificati come segreti da parte dell’intelligence militare a cui Abc ha avuto accesso. Nel 2010 il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, era Hugo Rafael Chávez Frías.

Sempre secondo il quotidiano Abc, il console Gian Carlo Di Martino sarebbe stato l'intermediario dell’operazione diplomatica dall’intelligence militare guidata da Hugo Carvajal, che oggi è indagato negli Stati Uniti per crimini legati al traffico di droga e per aver fornito armi alle FARC colombiane. Sempre secondo quanto riferisce Abc i soldi provenivano da fondi neri utilizzati dall’allora ministro degli Esteri Tareck el Aissami, persona di fiducia di Maduro indagato negli Usa per reati di droga e riciclaggio di denaro.

"Il governo del Venezuela non ha risposto a una richiesta di chiarimenti da parte di ABC, così come Vito Crimi, Luigi Di Maio e Beppe Grillo, interpellati dal quotidiano sulla vicenda. Abc ricorda poi che il governo Conte non ha riconosciuto la legittimità di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela nel febbraio del 2019.

Citato anche l'incontro istituzionale fra il sottosegretario agli Esteri M5s Manlio Di Stefano nel 2017 a Caracas per partecipare agli eventi commemorativi del quarto anniversario della morte di Hugo Chávez. La delegazione era stata ricevuta dai leader del governo Maduro, tra cui il vicepresidente Delcy Rodríguez. Ma l'ambasciata venezuelana in Italia smentisce il contenuto dell'articolo pubblicato dal quotidiano spagnolo. La rappresentanza diplomatica, contattata da Agenzia Nova, fa sapere che "le autorita' di Caracas agiranno in sede legale". Pochi minuti dopo arriva anche la smentita di Davide Casaleggio che risponde con un "Tutto totalmente falso" all'accusa di soldi ricevuti dal governo venezuelano di Hugo Chavez. "E' una fake news uscita più volte - risponde il figlio del fondatore M5s all'Adnkronos - l'ultima nel 2016. Dalle smentite ora passeremo alle querele".