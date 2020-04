Macron: "Bisogna aiutare l'Italia. Altrimenti vincono i sovranisti"

Ue: Macron a Ft, senza solidarieta' vinceranno i populisti - L'Ue si trova ad affrontare "un momento di verita'" in cui se decidera' se e' qualcosa di piu' di un semplice mercato economico, con la mancanza di solidarieta' durante la pandemia che potrebbe alimentare la rabbia populista nell'Europa meridionale. E' quanto ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista al Financial Times in cui chiede un fondo comune con una garanzia come per uscire dalla crisi. "Se non possiamo farlo oggi, vi dico che i populisti vinceranno, oggi, domani, il giorno dopo, in Italia, in Spagna, forse in Francia e altrove", ha affermato. "Credo che l'Ue sia un progetto politico. Se si tratta di un progetto politico, il fattore umano e' la priorita' e ci sono concetti di solidarieta' che entrano in gioco, l'economia ne consegue e non dimentichiamo che l'economia e' una scienza morale", ha aggiunto il capo dell'Eliseo.

Ue: Macron a Ft, Fondo comune altrimenti il progetto collassa - In un intervento sul Financial Times, il presidente francese, Emmanuel Macron, lancia l'ennesimo allarme sull'Ue. C'e' il rischio di collasso dell'Ue come "progetto politico" a meno che non sostenga economie colpite come l'Italia e li aiuti a riprendersi dalla pandemia di Covid-19. Il capo dell'Eliseo ha spiegato che "non vi e' altra scelta" che istituire un fondo che "potesse emettere debito comune con una garanzia comune" per finanziare gli Stati membri in base alle loro esigenze piuttosto che alla dimensione della loro economie.

Coronavirus: Macron, in Cina successe cose che non sappiamo - In Cina "ci sono chiaramente cose che sono successe che non sappiamo". Lo ha detto in una intervista al Financial Times il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando di come la Cina ha gestito l'emergenza coronavirus.