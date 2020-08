Mali, colpo di stato: arresti tra i ministri, nessuna notizia del presidente

Colpo di stato in Mali

Dopo mesi di proteste e manifestazioni, è in atto un colpo di stato in Mali. Le rivolte popolari, nate in seguito alle accuse di brogli alle ultime elezioni, sono state represse con la forza su ordine del presidente, Ibrahim Boubacar Keita, provocando la morte di una cinquantina di manifestanti e numerosi arresti tra studenti, lavoratori ed esponenti politici.

Dalle 8 di questa mattina, 18 agosto 2020, riecheggiano colpi di arma da fuoco per le strade della capitale, Bamako, da cui sarebbe partita l’insurrezione guidata dalle unità militari della guarnigione di stanza nella base di Kati, a nord della città. A capo del golpe ci sarebbe il colonnello Diaw.

Secondo indiscrezioni, i militari si sono impossessati delle principali infrastrutture governative e dell’emittente tv di stato Ortm, arrestando il presidente dell’assemblea nazionale del Mali, il capo di stato maggiore delle Forze armate, il ministro degli Esteri, Kamissa Camara, e quello dell’Economia e finanze, Abdoulaye Daffé.

Nulla si sa ancora sulle sorti del presidente Keita, che sembra essersi rifugiato in un compound dell’Onu.

La popolazione accusa il governo di corruzione, incapacità di affrontare la minaccia jihadista (la parte settentrionale del paese si trova ancora in mano a gruppi jihadisti) oltre che della crisi economica e di aver forzato i risultati delle elezioni legislative tenutesi tra marzo e aprile di quest'anno.