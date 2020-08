Mali: i militari promettono una “transizione civile” verso le elezioni

I militari che hanno preso il potere in Mali e hanno spinto il presidente, Ibrahim Boubacar Keita, a dimettersi hanno assicurato di volere una "transizione politica civile" per portare il Paese ad elezioni generali entro un "tempo ragionevole". Dopo poche ore dall'annuncio da parte di Keita della sua "decisione di lasciare tutte le sue funzioni", al termine di una giornata di ammutinamento, trasformatasi in un colpo di Stato militare, uomini in uniforme sono apparsi sul canale tv pubblico Ortm annunciando: "Noi, le forze patriottiche riunite nel Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), abbiamo deciso di assumerci le nostre responsabilità davanti al popolo e alla storia", ha dichiarato il loro portavoce, il colonnello maggiore Ismael Wagué, vicecapo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, denunciando il "clientelismo politico" della ormai ex amministrazione. "La società civile e i movimenti socio-politici sono invitati a unirsi a noi per creare insieme le migliori condizioni per una transizione politica civile che porti a elezioni generali credibili per l'esercizio democratico, attraverso una tabella di marcia che getterà le basi di un nuovo Mali", ha concluso Wagué.