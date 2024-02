Gaza, 26 stati Ue per pausa umanitaria: resta isolata (al solito) l'Ungheria

"Una pausa umanitaria immediata per un cessate fuoco duraturo e al rilascio incondizionato degli ostaggio"

Ventisei Stati Ue hanno concordato una dichiarazione comune sulla situazione a Gaza in cui si richiede "una pausa umanitaria immediata per un cessate fuoco duraturo e al rilascio incondizionato degli ostaggio" e viene respinta l'ipotesi di un'operazione militare a Rafah. Lo ha reso noto l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri. L'Ungheria - a quanto si apprende - e' il Paese che finora non ha aderito alle richieste.



