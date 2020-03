Coronavirus. Mosca chiude frontiere e vara fondo da 3,7 miliardi

Mosca chiude frontiere e vara fondo da 3,7 miliardi di euro

Dopo settimane in cui il governo russo si è limitato a varare misure restrittive sullo spostamento di persone ai confini della Federazione, senza però introdurre alcun divieto di distanza sociale all’interno della Federazione, il premier Mikhail Mishustin ha annunciato un programma di misure per combattere la pandemia di coronavirus e le sue conseguenze economiche: "più simile al modello di Regno Unito e Corea del Sud, che non a quello dell’Unione Europea”, come ha fatto notare il quotidiano Kommersant.

Mishustin - che guida il consiglio di coordinamento per l’emergenza istituito alla Casa Bianca (la sede del governo a Mosca) - ha promesso di “fare di tutto per proteggere la Russia dal coronavirus, agire d’anticipo e assicurare trasparenza" sulle informazioni. Rosstat, l’istituto nazionale di statistica, ha registrato un aumento del 37% dei casi di polmoniti, a gennaio e febbraio, rispetto allo stesso periodo del 2019, e il fatto che si effettuino pochi tamponi aumenta il timore della popolazione che la diffusione del nuovo coronavirus sia più ampia di quella comunicata ufficialmente: 65 casi, in 14 diverse regioni e nessun decesso.

Incentivi all'economia dal pacchetto di misure adottato dal governo

Mentre il ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere “facoltativa” la frequenza nelle scuole e “consigliato” alle università di tenere lezioni agli studenti “da remoto”, il pacchetto di misure studiato dal governo privilegia incentivi all’economia più che misure d’emergenza, con l’obiettivo prioritario, per ora, di garantire la “stabilità sociale”. Mishustin ha annunciato: una legge per consentire la vendita online di farmaci, che non hanno bisogno di ricetta; l’ampliamento dei prestiti agevolati alle imprese; l’istituzione di un fondo anti-crisi da 300 miliardi di rubli (pari a 3,7 miliardi di euro); un ‘corridoio verde’ doganale per i beni essenziali, acquistati dalle catene della grande distribuzione; congedi malattia retribuiti per i cittadini in quarantena; la creazione di un fondo bonus per i medici che lavorano in prima linea; il rinvio delle scadenze fiscali per le società dei settori del turismo e del trasporto aereo, e infine la chiusura del confine con la Bielorussia al transito di persone.

Le compagnie di assicurazione russe forniscono servizi di copertura in caso di contagio

E mentre a Mosca si continua ad andare in metro e a lavoro regolarmente, le compagnie di assicurazione russe hanno iniziato a fornire sevizi di copertura in caso di contagio da coronavirus. Alfa Insurance, per esempio, prevede un rimborso tra i 20 mila e i 100 mila rubli (250 - 1.200 euro) in caso di diagnosi di Covid-19 e di almeno un milione di rubli (circa 12.400 euro) in caso di decesso. "Guardate l'Italia e la Spagna, chiuse nei loro romantici balconi, e finalmente capirete: non abbiamo nulla da imparare da questo modello e non c’è motivo di farlo”, ha rivendicato su Telegram il direttore dell’emittente filo-Cremlino, Russia Roday, Margarita Simonyan.