Museo Parigi: donna troppo scollata,ingresso proibito."O si copre o non entra"

La Francia si scopre puritana. Dopo la multa in spiaggia a due donne in topless, ecco a pochi giorni di distanza arriva un'altra decisione destinata a far discutere. Bloccata all'entrata del Museo d'Orsay - si legge sul Corriere della Sera - una ragazza con un vestito troppo scollato: "O si copre o non entra". Dopo un breve litigio all’ingresso la visitatrice ha ottemperato mettendosi la giacca, ma il giorno dopo si è scatenata sui Social e la questione è diventata subito virale.

"Arrivata all’ingresso - scrive - non ho il tempo di mostrare il biglietto che la vista dei miei seni turba la funzionaria incaricata del controllo delle prenotazioni, che parte salmodiando: ”Ah no, non è possibile, non si può lasciare passare una cosa simile”, mentre la collega cerca di convincerla a lasciare perdere. Chiedo che cosa stia succedendo, nessuno mi risponde ma fissano i miei seni, mi sento a disagio, l’amica che mi accompagna è sconvolta. Un altro agente, di sicurezza stavolta — i seni, quest’arma di distruzione di massa — si avvicina e mi intima ad alta voce: ”Signora le chiedo di calmarsi”. Sono calmissima, vorrei solo capire perché non posso entrare nel museo. ”Le regole sono le regole”. Arriva un altro responsabile, nessuno ha il coraggio di dire che il problema è il décolleté, ma tutti fissano apertamente i miei seni, designati alla fine con un 'questo'". In serata la direzione del museo ha preso posizione: "Siamo profondamente dispiaciuti per questo incidente e presentiamo tutte le nostre scuse alla persona coinvolta" — imputando l’accaduto a un "eccesso di zelo" dei vigilanti.